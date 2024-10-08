Центробанк России объявил о начале «монетной недели»

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Центробанк РФ сообщил, что с 7 по 20 октября в России можно обменять монеты на бумажные деньги. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «Банк России».
Сообщается, что теперь обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги можно не только в банках, но и в сетевых магазинах. Также в отделениях банков можно без комиссии положить монеты на счет.
По данным канала, в акции участвуют около 4 000 отделений 159 банков и более 3 500 торговых точек. Помимо этого, отмечается, что во время весенней акции, проходившей с 20 мая по 2 июня, жители страны принесли в банки свыше 31 миллиона монет, вернув в оборот 135 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил выплатить российским пенсионерам в декабре 13-ю пенсию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По данным канала, в акции участвуют около 4 000 отделений 159 банков и более 3 500 торговых точек. Помимо этого, отмечается, что во время весенней акции, проходившей с 20 мая по 2 июня, жители страны принесли в банки свыше 31 миллиона монет, вернув в оборот 135 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил выплатить российским пенсионерам в декабре 13-ю пенсию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова