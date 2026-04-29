Появилась новая версия о гибели майя, перевернувшая прежнее представление о цивилизации
Гибель древней цивилизации майя произошла между 750 и 1000 годами нашей эры. Это до сих пор остаётся одной из величайших загадок истории. В журнале Biogeosciences группа учёных из Гвиннета опубликовала более комплексное объяснение их исчезновения.
Ранее упадок цивилизации связывали с многолетней засухой. Также были версии о природных катаклизмах, эпидемиях или военных конфликтах.
Однако, когда исследовали донные отложения озера Лагуна‑Ицан в Гватемале — рядом с которым располагался Ицан, один из важнейших городов майя, — иследователи выдвинули теорию «цепного кризиса».
Как оказалось, в районе Ицана, в отличие от других территорий майя, засухи не было. К этому выводу учёные пришли на основе изотопных исследований.
Несмотря на благоприятный климат, город, как и остальные земли, пережил спад населения и период упадка. Это позволило предположить, что решающим фактором в исчезновении цивилизации стала взаимосвязь между городами. Локальные проблемы запустили цепную реакцию — это привело к усилению кризиса даже в стабильных регионах.
