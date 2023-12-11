В Госдуме назвали страны, которые пытаются дискредитировать выборы в РФ

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Депутат Госдумы Василий Пискарев перечислил страны, которые предпринимают попытки дискредитации выборов в России. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
По его словам, в последнее время активизировались США, Великобритания, Германия, Швеция, Польша и Украина.
Ранее комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России сообщила, что западные спецслужбы активизировались в связи с началом кампании по выборам президента России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Напомним, что Совет Федерации назначил проведение выборов на март 2024 года. Голосование будет трёхдневным и пройдёт с 15 по 17 марта.
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Ранее комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России сообщила, что западные спецслужбы активизировались в связи с началом кампании по выборам президента России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова