ЦИК: После обработки 100% протоколов в Москве Путин набирает 85,13 процентов

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Владимир Путин набирает 85,13% голосов после обработки 100% протоколов на президентских выборах в Москве, сообщили в ЦИК РФ.
Согласно оглашенным чуть ранее Центризбиркомом общефедеральным данным, по результатам обработки свыше 99 процентов избирательных протоколов действующий глава российского государства набирает 87,33% голосов.
Что касается остальных кандидатов, чьи фамилии фигурировали в избирательном бюллетене, то Николай Харитонов (КПРФ) заручился поддержкой 4,31% российских избирателей, в то время как глава ЛДПР Леонид Слуцкий набирает 3,19% голосов, а кандидат от «Новых людей» и «Партии роста» Владислав Даванков — 3,79% процента от общего числа выразивших свое волеизъявление россиян.
Помимо столицы, Владимир Путин после обработки 100% протоколов уверенно побеждает также в таких, например, регионах, как Коми, Тува, Приморье, ЕАО, Псковская, Ярославская, Кемеровская, Иркутская, Томская и Владимирская области, Республика Алтай, а также Чеченская Республика (в последней президент России набрал 98,99 процентов голосов зарегистрированных избирателей).
Выступая в ночь после выборов в своем предвыборном штабе, Владимир Путин поблагодарил россиян за поддержку, отметив, что результаты выборов — «это доверие со стороны граждан страны и их надежды на то, что мы все сделаем так, как запланировано». По словам главы государства, россияне пришли на избирательные участки, чтобы создать условия для внутренней политической консолидации в те дни, когда страна вынуждена с оружием в руках защищать жизни наших сограждан.
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Что касается остальных кандидатов, чьи фамилии фигурировали в избирательном бюллетене, то Николай Харитонов (КПРФ) заручился поддержкой 4,31% российских избирателей, в то время как глава ЛДПР Леонид Слуцкий набирает 3,19% голосов, а кандидат от «Новых людей» и «Партии роста» Владислав Даванков — 3,79% процента от общего числа выразивших свое волеизъявление россиян.
Выступая в ночь после выборов в своем предвыборном штабе, Владимир Путин поблагодарил россиян за поддержку, отметив, что результаты выборов — «это доверие со стороны граждан страны и их надежды на то, что мы все сделаем так, как запланировано». По словам главы государства, россияне пришли на избирательные участки, чтобы создать условия для внутренней политической консолидации в те дни, когда страна вынуждена с оружием в руках защищать жизни наших сограждан.
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Артем Путинцев