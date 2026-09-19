ЦИК сообщил о явке в 44,38% после второго дня голосования
Явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва по итогам второго дня голосования составила 44,38%. Такие данные следуют из информации Центральной избирательной комиссии России.
Показатель зафиксирован на момент закрытия всех избирательных участков в конце второго дня голосования — 19 сентября. Таким образом, к этому моменту на выборах приняли участие почти 45% избирателей, включённых в списки.
Голосование проходит в течение трёх дней — с 18 по 20 сентября. В течение первых двух дней граждане могли прийти на избирательные участки и воспользоваться дистанционным электронным голосованием там, где оно доступно.
Окончательные данные о явке будут сформированы после завершения третьего, заключительного дня голосования и обработки соответствующей информации. После закрытия участков начнётся подсчёт голосов и оформление протоколов избирательных комиссий.
Итоговые результаты выборов в Госдуму будут определены после завершения всех процедур подсчёта и установления результатов голосования.
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