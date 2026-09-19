ЦИК сообщил о явке в 44,38% после второго дня голосования

19 сентября 2026, 21:24

Явка на выборах в Госдуму за два дня достигла 44,38%

Фото: Istock / Diy13

Явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва по итогам второго дня голосования составила 44,38%. Такие данные следуют из информации Центральной избирательной комиссии России.