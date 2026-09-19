«Своя система мониторинга»: Лев Закиров высказался о контроле за голосованием
Лев Закиров рассказал о системе наблюдения за выборами в Подмосковье
Руководитель фракции партии «Новые люди» в Московской областной Думе Лев Закиров рассказал о том, как организовано наблюдение за ходом голосования в регионе. По его словам, у партии есть собственные наблюдатели и система мониторинга, подключенная к технологиям искусственного интеллекта.
Депутат также отметил, что представителям Мособлдумы предоставлен дополнительный круглосуточный доступ к видеокамерам на избирательных участках. По словам Закирова, такая система позволяет оперативно получать информацию о происходящем и обмениваться ею с другими участниками наблюдения.
«Для нас важно, чтобы выборы прошли спокойно, прозрачно, без нарушений», — подчеркнул он.Отдельно Закиров отметил взаимодействие партий с Общественной палатой Московской области. По его словам, площадка позволяет оперативно обмениваться информацией и координировать работу наблюдателей в течение всего периода голосования.
Депутат также обратил внимание на дистанционное электронное голосование. Он заявил, что молодежь активно использует цифровой формат и назвал доступность ДЭГ одним из факторов, который упрощает участие в выборах.
«Молодежь активно голосует! И замечательно, что сегодня созданы такие удобные цифровые возможности», — сказал Закиров.