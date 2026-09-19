Явка избирателей по итогам второго дня выборов в Подмосковье превысила 38%
Явка избирателей на выборах в Московской области составила 38,81%. Такие данные по итогам второго дня голосования по состоянию на 20.00 привели в Мособлизбиркоме.
Там уточнили, что на участках голоса отдали 32,84% избирателей, дистанционное электронное голосование предпочли 83,04%.
В Московской области 18-20 сентября проходят выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы. А в Коломне, Химках, Пушкине и Лобне жители выбирают депутатов местных советов.
В Подмосковье завершён второй день голосования. Впереди – заключительный, основной, день. В Подмосковье функционируют 3977 избирательных участков. В воскресенье они откроются в 8.00 и закроются в 20.00. Прозрачность выборов обеспечивают около 23 000 наблюдателей.
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