Миллиардер Марк Цукерберг не так давно освоил новый навык и вышел в социальные сети, чтобы поделиться им. Генеральный директор запрещённой в России экстремистской организации Meta* научился изготавливать традиционный японский меч — катану, который славится своей мощью и остротой.