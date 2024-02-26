ЦИК: в Белоруссии избрали всех депутатов нижней палаты парламента

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Нижняя палата парламента Белоруссии избрана в полном составе. Имена и фамилии кандидатов, победивших на выборах во всех 110 округах, наазвал председатель ЦИК республики Игорь Карпенко, передает ТАСС.
Так, по предварительным результатам выборов сформированы все 1 284 местных совета депутатов.
Также он сообщил, что явка на выборы составила 73,09%.
25 февраля в Белоруссии состоялся первый в истории страны единый день голосования, в ходе которого на пять лет избирались 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. На места в парламенте претендовали 263 кандидата, за мандаты в местных советах — 18 802 претендента.
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Ювелина Бернст