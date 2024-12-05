«Заложники рынка»: Критик Заславский объяснил, зачем нужен аукцион билетов в Большой театр

Григорий Заславский (Фото: РИА Новости / Владимир Трефилов)
Максимальная ставка за парные билеты на балет «Щелкунчик» в Большом театре на 20 декабря составила 200 тыс. руб. на аукционе в среду. Такие ставки были сделаны на билеты в третьем ряду партера — 16 и 17 места. Самый дорогой единичный билет оказался в первом ряду партера. Он был продан на аукционе за 65 тыс. руб.
Ректор ГИТИСа, театральный критик, Григорий Заславский в беседе с «Радио 1» заявил, что билеты имеют стоимость в 200 тысяч рублей только на 20 декабря, а дальше цена будет повышаться.
По его словам, люди, приобретающие билеты на первые ряды партера за большие суммы, идут в Большом театр за светскостью, а не за настоящим искусством.
Он добавил, что театр, устанавливая цены и на обычные спектакли, рискует потерять публику, которая считает все, происходящее на сцене, искусством.
Григорий Заславский объяснил, что люди сейчас являются заложниками рынка, и если театр откажется от этого аукциона, то деньги пойдут в карманы к спекулянтам, а третьего варианта не предусмотрено.
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«Еще в Большом театре есть давняя традиция, что если вы покупаете билеты в ложу, то будет одно место в первом ряду, а второе — на втором. Чтобы не было такого, что кто-то сидит в первом ряду, а остальные ютятся во втором», — сообщил он.
По его словам, люди, приобретающие билеты на первые ряды партера за большие суммы, идут в Большом театр за светскостью, а не за настоящим искусством.
«Эти люди идут в Большой театр скорее за светским мероприятием, а не для того, чтобы оценить балет. Потому что все-таки балет лучше смотреть из бенуара или даже из бельэтажа. Раньше это были как раз самые аристократические места. Но это все приводит к тому, что из зала вымывается публика, которая приходит судить именно о балете. В Большом театре всегда были зрители, которые "с молодых ногтей" следили за каждым исполнителем и ходили на каждый спектакль. А сейчас для этих зрителей вход в театр становится преградой из-за цен», — объяснил театральный эксперт.
Он добавил, что театр, устанавливая цены и на обычные спектакли, рискует потерять публику, которая считает все, происходящее на сцене, искусством.
«Это касается не только «Щелкунчика», потому что билеты в Большой театр и в обычные дни стоят сегодня недешево, например, по 50 тысяч. Для меня это такая же недоступная цена. Теоретически можно представить, что раз в год, после накопления, можно сходить. Но с учетом того, что билеты еще на всю семью брать, рука не тянется к кошельку», — подчеркнул он.
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Григорий Заславский объяснил, что люди сейчас являются заложниками рынка, и если театр откажется от этого аукциона, то деньги пойдут в карманы к спекулянтам, а третьего варианта не предусмотрено.
«Спекулянты будут их перепродавать, как в прошлом году, по 170 или по 175 тысяч. А мы хотим, чтобы эти деньги оказывались в бюджете или у спекулянтов?» — сказал ректор ГИТИСа.
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