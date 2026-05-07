Цискаридзе признался, что День Победы является для него священным праздником

07 мая 2026, 19:11

Николай Цискаридзе (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Народный артист России Николай Цискаридзе рассказал, что для него лично и всей его семьи День Победы является священным праздником.





В разговоре с Общественной Службой Новостей артист балета отметил, что его мама была маленькой девочкой, когда началась Великая Отечественная война.





«Она помнит хорошо, где в Москве были бомбоубежища, рассказывала, как школьные уроки проходили в метро. Мама застала знаменитый парад 7 ноября, когда колонны солдат шли мимо окон дома, где она жила, а потом отправились на защиту столицы», — уточнил Цискаридзе.