Цискаридзе признался, что День Победы является для него священным праздником
Народный артист России Николай Цискаридзе рассказал, что для него лично и всей его семьи День Победы является священным праздником.
В разговоре с Общественной Службой Новостей артист балета отметил, что его мама была маленькой девочкой, когда началась Великая Отечественная война.
«Она помнит хорошо, где в Москве были бомбоубежища, рассказывала, как школьные уроки проходили в метро. Мама застала знаменитый парад 7 ноября, когда колонны солдат шли мимо окон дома, где она жила, а потом отправились на защиту столицы», — уточнил Цискаридзе.
Он добавил, что его родительница ежегодно отмечала эту знаменательную дату. Кроме того, няня артиста часто рассказывала ему о событиях войны. Больше всего она запомнила нападение на Киев. Тогда ее семья вынуждена была уехать в Казахстан.