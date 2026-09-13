Собака подралась с леопардом и прогнала хищника

13 сентября 2026, 15:46

Need To Know: В Индии домашняя собака подралась с леопардом и прогнала его

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В штате Уттаракханд (Индия) леопард проник во двор жилого дома и напал на спящую собаку. Инцидент попал на видео, пишет Need To Know.