Собака подралась с леопардом и прогнала хищника
В штате Уттаракханд (Индия) леопард проник во двор жилого дома и напал на спящую собаку. Инцидент попал на видео, пишет Need To Know.
Несмотря на внезапность нападения, собака быстро вступила в схватку с хищником. Животные сцепились недалеко от входной двери. Сначала леопард не уступал, однако в итоге собаке удалось прогнать его. По словам хозяина, его питомец вышел из схватки невредимым.
Этот случай вызвал новую волну беспокойства среди местных жителей, которые уже давно жалуются на леопардов, забредающих в жилые районы. Они призвали Лесной департамент усилить ночное патрулирование.
Ранее леопард напал на лесничего после ДТП с машиной. Подробности — в нашем материале.
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