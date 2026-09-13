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Собака подралась с леопардом и прогнала хищника

Need To Know: В Индии домашняя собака подралась с леопардом и прогнала его
Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В штате Уттаракханд (Индия) леопард проник во двор жилого дома и напал на спящую собаку. Инцидент попал на видео, пишет Need To Know.



Несмотря на внезапность нападения, собака быстро вступила в схватку с хищником. Животные сцепились недалеко от входной двери. Сначала леопард не уступал, однако в итоге собаке удалось прогнать его. По словам хозяина, его питомец вышел из схватки невредимым.

Этот случай вызвал новую волну беспокойства среди местных жителей, которые уже давно жалуются на леопардов, забредающих в жилые районы. Они призвали Лесной департамент усилить ночное патрулирование.

Ранее леопард напал на лесничего после ДТП с машиной. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

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