Туриста задержали в российском аэропорту из-за египетских фруктов

24 сентября 2026, 17:54

В аэропорту Ульяновска у туриста из Египта изъяли 7 кг манго

Фото: iStock/Chalabala

В ульяновском аэропорту у пассажира из Египта изъяли семь килограммов манго. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.