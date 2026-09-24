Туриста задержали в российском аэропорту из-за египетских фруктов
В ульяновском аэропорту у пассажира из Египта изъяли семь килограммов манго. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Инцидент произошел 19 сентября в международном аэропорту Ульяновск (Баратаевка). В ручной клади туриста, прибывшего рейсом из Египта, нашли ящик свежих фруктов.
Манго перевозились без фитосанитарного сертификата, подтверждающего соответствие карантинным требованиям РФ, поэтому сотрудники службы не допустили их к ввозу. А спустя четыре дня партию уничтожили.
В ведомстве напомнили, что по законодательству ЕАЭС и Федеральному закону «О карантине растений» физлицам разрешен ввоз для личного пользования без сертификата не более пяти килограммов растительной продукции.
Ранее сообщалось, что таможня Шереметьево изъяла у пассажира из Китая 965 серебряных украшений.
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