Туристы заночевали у египетского храма ради редкого феномена
Жители и гости Египта провели ночь у высеченного в скале Абу-Симбел храма Рамзеса II, чтобы увидеть редкий солнечный феномен. Об этом сообщает Associated Press.
Дважды в год, 22 октября и 22 февраля, — в даты, которые, как считается, знаменуют восхождение Рамзеса II на трон и его день рождения, — солнечный луч проникает во внутренние покои храма и освещает статуи фараона и двух богов рядом с ним. Свет держится около 20 минут, а сам луч уходит внутрь примерно на 60 метров. Такие данные приводит Национальный исследовательский институт астрономии и геофизики.
В 1960-х годах археологи реализовали масштабный проект по демонтажу и переносу храма, убрав его из зоны затопления, созданной Асуанской высокой плотиной. Инженеры позаботились о том, чтобы ориентировать сооружение на солнце так же, как при его постройке около трех тысяч лет назад.
Ранее сообщалось, что Египет возглавил зимний спрос у российских туристов.
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