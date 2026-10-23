Туристы заночевали у египетского храма ради редкого феномена

23 октября 2026, 17:17

Туристы заночевали у храма Рамзеса II в Египте ради редкого солнечного феномена

Фото: iStock/Anton Aleksenko

Жители и гости Египта провели ночь у высеченного в скале Абу-Симбел храма Рамзеса II, чтобы увидеть редкий солнечный феномен. Об этом сообщает Associated Press.