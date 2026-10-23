Школьник украл из квартиры знакомых многомиллионную коллекцию часов

23 октября 2026, 16:11

Питерский школьник украл у знакомых коллекцию часов за 4,5 млн рублей

Фото: istockphoto/pelucco

В Центральном районе Петербурга полиция задержала ученика 11 класса по подозрению в краже дорогих часов из квартиры знакомых. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.