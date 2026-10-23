Школьник украл из квартиры знакомых многомиллионную коллекцию часов
В Центральном районе Петербурга полиция задержала ученика 11 класса по подозрению в краже дорогих часов из квартиры знакомых. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.
По версии следствия, за три месяца подросток вынес из квартиры на улице Марата четыре пары наручных часов. Владелец обнаружил пропажу и обратился в правоохранительные органы, оценив ущерб в 4,5 млн рублей.
Подозреваемого задержали. Им оказался старшеклассник, который был вхож в семью пострадавших. Возбудили уголовное дело о краже.
Ранее на Крите грабитель не смог вскрыть магазин и украл камеру видеонаблюдения. Владелица сообщила, что это не первый случай нападения.
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