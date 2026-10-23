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Помощница учителя схватила ученицу за грудь и попыталась поцеловать

В Техасе арестовали сотрудницу школы за домогательства к 15-летней ученице
Фото: iStock/S_Chum

В Техасе предъявили обвинение сотруднице средней школы, которая домогалась 15-летней девочки. Об этом сообщает San издание Antonio Express-News.



По его информации, 28-летняя Присцилла Кастро оказалась под стражей после одного инцидента в классе. Школьница рассказала, что пришла вернуть книгу помощнику учителя. Девушка сначала попросила обнять ее, а затем схватила подростка за грудь и попыталась поцеловать.

Ученица смогла выбраться из кабинета. Дома она пожаловалась на педагога родителям, которые обратились в полицию. Пострадавшая рассказала правоохранителям, что обвиняемая писала ей сообщения с неизвестных номеров и преследовала ее в течение всего учебного года.

Ранее сообщалось, что в Висконсине 32-летнюю учительницу Кейшу Стюарт обвинили в домогательствах и изнасиловании 14-летнего ученика.

Лидия Пономарева

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