Туристические патриотические маршруты масштабировали в 46 регионах России
Министерство культуры и туризма Московской области сообщает о масштабировании патриотических туристических маршрутов в 46 регионах России. При подготовке к празднованию 80-летия Победы в 2025 году успешно реализовали специальный проект — однодневные туристические поездки по городам-героям, городам трудовой доблести и воинской славы.
Он охватил 43 региона при участии движения «Движение первых» и региональных властей. В 2026 году география маршрутов расширилась.
Программы, посвящённые Великой Победе, разработали уже в 46 субъектах РФ и они охватывают всю страну. Маршруты адаптировали как для организованных групп (в том числе туроператоров), так и для самостоятельных путешественников.
