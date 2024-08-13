Туристка сказала только одно слово после того как увидела Смоленск

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Российская туристка поделилась с порталом «Тинькофф Журнал» разочарованием от посещения Смоленска, описав город фразой «смотреть на это невыносимо». По её мнению, ситуация в городе за последние 15 лет не улучшилась, а наоборот, ухудшилась.
По словам путешественницы, Смоленск продолжает ветшать: облезлые и разрушающиеся здания, битые стекла на первых этажах жилых домов, а также мусор на берегах Днепра стали повседневной реальностью. Женщина отметила плохое освещение улиц и ограниченный выбор питания в центре города, что, по её мнению, отражает общую атмосферу запущенности и упадка.
Туристка заключила, что «Смоленск — город с потрясающей историей». По ее мнению, он точно должен быть «другим».
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«Город катастрофически запущен, и это не столько про администрацию, сколько про людей», — заметила она, добавив, что тоска и обреченность на лицах местных жителей лишь усиливают негативное впечатление.
Туристка заключила, что «Смоленск — город с потрясающей историей». По ее мнению, он точно должен быть «другим».
«Поэтому больше я в него не поеду», — решила путешественница.
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Елена Перлова