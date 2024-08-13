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Туристка сказала только одно слово после того как увидела Смоленск

Туристка назвала Смоленск «невыносимым» из-за разрухи
13 августа 2024, 04:59
Фото: istock/Mariia Skovpen

Фото: istock/Mariia Skovpen

Российская туристка поделилась с порталом «Тинькофф Журнал» разочарованием от посещения Смоленска, описав город фразой «смотреть на это невыносимо». По её мнению, ситуация в городе за последние 15 лет не улучшилась, а наоборот, ухудшилась.
По словам путешественницы, Смоленск продолжает ветшать: облезлые и разрушающиеся здания, битые стекла на первых этажах жилых домов, а также мусор на берегах Днепра стали повседневной реальностью. Женщина отметила плохое освещение улиц и ограниченный выбор питания в центре города, что, по её мнению, отражает общую атмосферу запущенности и упадка.

«Город катастрофически запущен, и это не столько про администрацию, сколько про людей», — заметила она, добавив, что тоска и обреченность на лицах местных жителей лишь усиливают негативное впечатление.



Туристка заключила, что «Смоленск — город с потрясающей историей». По ее мнению, он точно должен быть «другим».

«Поэтому больше я в него не поеду», — решила путешественница.

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#ученые
#технологии
«Скорое старение»: Врач рассказала, кому стоит отказаться от картофеля
Диетолог Дианова: картофель плодотворно влияет на кишечник
13 августа 2024, 05:00

Фото: iStock/Sergei Dolgov

Картофель — продукт, который, кажется, любят все. Его можно варить, запекать, тушить, делать из него пюре. Однако многие люди всегда ищут замену этому овощу, считая его высококалорийным и малополезным.
Исполнительный директор автономной некоммерческой организации Национальный исследовательский центр «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог первой категории, гепатолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» развенчала мифы о картофеле, объяснив его плюсы.

«Картофель — крахмалистый овощ, который имеет среднее количество белка: 2 грамма на 100 грамма продукта. И среднее количество углеводов: порядка 16-17 грамм. Также в картофеле магния хорошее содержание, железа, витамина D1 и неоценовой кислоты, которая оказывает сильное влияние на нервную систему», — сообщила эксперт.

Она добавила, что картофель считается средним продуктом по калорийности, потому что там 77 килокалорий на массу продукта.

«Еще в картофеле высокое содержание калия, который полезен для сердечной мышцы. Но если есть заболевание почек, то калий для них вреден. Витамин D1 — в современных условиях у современного человека в дефиците, он есть в цельнозерновых продуктах, а их люди едят мало, потому что пища рафинированная», — сказала врач.

Нурия Дианова сравнила картофель и хлеб, сказав, что первый продукт в некоторых моментах даже лучше.

«Картофель — второй хлеб. В каких-то моментах картофель даже лучше хлеба, правда. Если в хлебе углеводов 74 грамма на 100, то в картошке всего лишь 16-17 грамм. Картофель выгоден для людей с сахарным диабетом. Для работы мозга», — уточнила специалист.

Также, по мнению диетолога, картофель лучше белого риса, потому что в нем много магния и клетчатки, которая плодотворно влияет на кишечник.

«Картофель — всему голова, только если он запечен или сварен. Это разумная форма для контроля глюкозы в том числе. Картофель, жаренный на масле или толченый в пюре, значительно повышает гликемический индекс, потому что там больше продуктов имитации, а это влияет на скорое старение», — поделилась эксперт.

Говоря о допустимом количестве картофеля в день, Нурия Дианова напомнила принцип тарелки, где должно быть достаточно углеводов, белков, жиров и клетчатки.
«Это примерно четверть тарелки — на одну порцию выйдет около 100-120 грамм. Мы можем положить котлетку в 100 грамм, запеченного по-деревенски с паприкой картофеля в 100-120 грамм, салатик в 150-200 грамм. Вот она здоровая тарелка», — объяснила эксперт.

Она добавила, что ничего плохого в картофеле нет, если употреблять в умеренном количестве, однако для людей с заболеваниями почек есть особенности употребления этого всеми любимого продукта.

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Евдокимов день 13 августа: что надо делать, чтобы найти пару и сохранить семейное благополучие
13 августа 2024, 00:00

Фото: iStock/Ivan Murauyou

13 августа церковь вспоминает греческого святого Евдокима Каппадокиянина, который является покровителем семьи и дома. В народном календаре праздник известен как Евдокимов день. Этот день считался лучшим для поиска пары и заготовок на холодное время года.
О том, какие приметы стоит соблюдать в этот день и что делать нельзя, расскажет редакция «Радио 1».

Евдокимов день — история


Праведный Евдоким родился в IX веке в Каппадокии — в настоящее время это туристический регион в центральной части Турции. Святой вырос в семье знатных и благочестивых христиан, еще в юном возрасте решив, что посвятит свою жизнь Богу. Для укрепления в вере, он дал обет безбрачия и общался только с матерью.

Праведный заботился о сиротах, нищих и нуждающихся. За свои богоугодные дела император Феофил назначил Евдокима править Харсианской областью. Евдоким был честным и справедливым правителем.

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Скончался святой в возрасте 33 лет. Предчувствуя скорую смерть, он уединился в молитве, повелев близким похоронить его в той одежде, в которой его застанет смерть. Вскоре после кончины Евдокима у его гроба стали происходить чудесные исцеления.

В Русской церкви праведный Евдоким считается одним из покровителей семейного очага. Зачастую к нему обращаются с просьбой о семейном благополучии и здоровье для всех домочадцев.

Что можно делать 13 августа 2024


Евдокимов день — это последний день перед Успенским постом, когда можно есть яйца, мясо, молоко, масло. 14 августа верующие вступают в один из самых строгих постов. На столе в период с 14 по 27 августа должны присутствовать только постные блюда. В этот день благоприятно собирать урожай, делать заготовки и принимать важные решения.

Фото: iStock/Olesia Shadrina

В старину в Евдокимов день принято было ходить в гости, устраивать праздники, чтобы в последующие две недели Успенского поста воздерживаться от развлечений. В этот день также благоприятно собирать репу, которая на Руси была главной заменой картошке.

Что нельзя делать 13 августа 2024


В Евдокимов день не стоит заниматься домашники делами, уборкой и ремонтом. На Руси считали, что это выходной у Домового, поэтому его не нужно беспокоить. Также 13 августа не следует ругаться и ссориться с близкими людьми, в противном случае перемирие между вами не наступит еще долгое время.

Нуждающимся в этот день не отказывают в помощи, в особенности, если просящими являются ваши родственники или друзья. В Евдокимов день запрещается говорить о своих успехах и удачах, иначе вам могут позавидовать и сглазить все хорошее.

Не подбирайте деньги или чужие вещи, чтобы не забрать себе чужие беды и горести. Согласно преданиям, от подарков тоже стоит отказаться.

Фото: iStock/AndreyPopov

Воздержитесь от употребления алкоголя, поскольку запрет связан с началом Успенского поста на следующий день.

Приметы на погоду 13 августа 2024


Наши предки верили, если в этот день будут петь птицы, то конец лета будет солнечным и теплым. Если ужи выползут греться на дорогу — начнутся сильные дожди. Зимой выпадет много снега, если 13 августа будет ветреным.

Именинники 13 августа


Именины 13 августа отмечают: Евдоким, Елизавета, Анна, Вениамин, Иосиф, Иван, Антон, Максим, Арсений, Владимир.

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Атлетов с Олимпиады встретят в Южной Корее с собакой для поиска клопов
12 августа 2024, 20:51

Фото: iStock/simonmayer

Погранслужбы Южной Кореи подготовили собаку-ищейку для выявления постельных клопов у членов сборной страны и болельщиков в международном аэропорту после возвращения с парижских Олимпийских игр. Об этом сообщает издание Sky.
Отмечается, что выявлять насекомых будет специально обученный бигль по кличке Чек. Меры по обследованию прилетающих из Парижа граждан были введены в связи с тем, что в прошлом году во французской столице произошла вспышка активности этих насекомых.

Также подчеркивается, что прибывающие из Парижа в Южную Корею рейсы будет будут дезинфицироваться раз в неделю, вместо ежемесячной процедуры. А карантинная служба аэропорта будет готова действовать в случае обнаружения паразитов в самолёте ил в здании авиагавани.

Усиленная служба специалистов и собаки Чек будет осуществляться до 8 сентября.

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#южная корея
#насекомые
#собака
#проверка
#париж
#олимпиада 2024
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Скрывала выигрыш даже от мамы: россиянка рассказала, на что потратила лотерейные 94 млн рублей
Россиянка рассказала, на что потратила выигранные в лотерею 94 млн рублей
12 августа 2024, 19:55

Фото: iStock/Chanatiptravel

Россиянка выиграла в лотерею баснословную сумму и больше пяти лет скрывала это от родных и близких.
Всё произошло в сентябре 2015 года. Ольге Устиновой дали лотерейный билет в магазине на сдачу. Она положила его в сумку и вспомнила только через месяц. Из интереса она решила проверить номер билета в интернете. Не поверив своим глазам, ещё несколько раз ввела номер и поняла, что выиграла 94 миллиона 382 тысячи 263 рубля.

Удалось выяснить, что вероятность выигрыша в этой версии лотерей слишком низкая – всего 1 к 8 145 060, поэтому девушке невероятно повезло.

В тот момент она жила в Благовещенске, где работала косметологом. Позвонив в компанию, проводящую лотереи, она узнала, что её давно разыскивают, что вручить выигрыш. Ольга приехала в столичный офис для подтверждения подлинности билета. Проверка шла около трёх недель, в течение которых девушке пришлось снимать жильё.

И вот её билет признали действительным. После этого в течение трёх месяцев путём нескольких траншей по 10-20 миллионов ей выплатили всю выигранную сумму.

Пенсионер из Москвы выиграл в лотерею 170 млн рублей
Пенсионер из Москвы выиграл в лотерею 170 млн рублей

Девушка приняла решение никому не говорить о таком удачном стечении обстоятельств, даже маме. В московской компании ей предлагали сфотографироваться с билетом и поучаствовать в интервью, но она наотрез отказалась.

Ольга распорядилась деньгами с умом: купила квартиру в Москве, куда переехала с мужем, а также жильё маме и свекрови. Девушка не боялась, что родственники зададутся вопросом, откуда появилось столько денег, поскольку сразу сообщила, что взяла ипотеку.

Фото: iStock/blinow61

После этого Ольга, поработав в нескольких косметологических салонах и разведав обстановку, открыла собственный салон в Москве. Однако он работал недолго – пришлось закрыть его, рассказывает девушка, из-за того, что не получалось создать правильную команду.

Россиянин выиграл рекордный суперприз в лотерею
Россиянин выиграл рекордный суперприз в лотерею

Затем семья приобрела несколько квартир в строящихся домах в Москве, сделала там ремонт и сдавала в аренду, чтобы получать стабильный ежемесячный доход.

Однако самым успешным реализованным проектом стала покупка и сдача в аренду складских помещений на цокольных этажах жилых домов в Реутове. Семья приобрела порядка 170 таких отдельных помещений, которые либо сдаёт в аренду, либо продаёт различным компаниям, маркетплейсам и простым людям, которые обустраивают в них кладовки. В общей сложности в этот проект было вложено свыше 60 миллионов рублей.

Теперь женщина собирается выкупить двухуровневый паркинг в том же Реутове, который забросил застройщик. Она уже нашла соинвестора, который поможет в покупке и благоустройстве объекта. Стоимость проекта оценивается в более 600 миллионов рублей.

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#россия
#лотерея
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#проект
#деньги
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В России раскрыли сроки запуска «Царь-лазера»
Директор ядерного центра Костюков: УФЛ-2М полностью заработает через 5 лет
12 августа 2024, 19:10

Фото: iStock/3DSculptor

Самая мощная в мире лазерная установка УФЛ-2М, получившая название «Царь-лазер», выйдёт на полную мощность примерно через пять лет. Об этом заявил директор ядерного центра, Герой России Валентин Костюков в эфире телеканала «Россия 24».
Отметим, что установка была создана в ядерном центре в Саратове. Она необходима для проведения экспериментов по управляемому инерциального термоядерному синтезу и исследованиям свойств вещества в экстремальных состояниях.

Костюков подчеркнул, что на данный момент реализован первый этап, а также запущена первая очередь физических основ, связанных с инженерными системами. Прогнозируется, что в полном объёме «Царь-лазер» сможет работать уже в ближайшие 4-5 лет.

Специалист назвал одну из необычных задач, с которой, ожидается, сможет справиться лазерная установка – это вопрос ликвидации астероидов.

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#россия
#разработка
#ученые
#саратов
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Метеоролог Позднякова объяснила увеличение числа магнитных бурь
Метеоролог Позднякова: Мы вступаем в период большой активности Солнца
12 августа 2024, 18:57

Фото: iStock/murat4art

Главный метеоролог Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что внутри Солнца происходят определённые процесс, вызывающие мощный выброс энергии, который ведёт к возмущению магнитного поля Земли и бурям.
Увеличение числа магнитных бурь связано с периодом большой активности Солнца, считает специалист.

«Были периоды, когда у нас были очень частые магнитные бури, не исключено, что причинами сильной солнечной активности могли быть и другие явления. Сейчас мы вступаем в период большой активности Солнца, для которой характерны более длительные периоды изменчивости», – пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Позднякова.

А синоптик Александр Ильин спрогнозировал улучшение погоды в Москве с середины этой недели.

«Со среды температура начнет отрываться от 20-градусной отметки и поползет вверх. В среду и четверг будет уже 21-23°C тепла. Примерно такие же значения ожидаются и в пятницу. В эти дни осадков не будет, однако может преобладать малооблачная погода без осадков», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Ильин.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» также говорил о том, что погода в Москве и Подмосковье начнет налаживаться.

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#погода
#температура
#магнитные бури
#москва
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Подмосковная прокуратура контролирует соблюдение прав эвакуированных курян
12 августа 2024, 18:44

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье эвакуировали уже 570 жителей подвергшейся атаки ВСУ Курской области, более 400 из которых – дети. Прокуратура Московской области контролирует соблюдение прав граждан, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«Граждане определены в пункты временного размещения, расположенные в городах Пушкино, Клин, Егорьевск и Серпухов. Усилия областной прокуратуры направлены на соблюдение государственных гарантий гражданам на временное размещение, создание условий для занятости, доступ к образованию, медицинской и психологической помощи, а также на положенные выплаты», – отметили в ведомстве.
По указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина городские прокуроры лично контролируют ситуацию в местах приёма и размещения. В выходные они встретились с эвакуированными, разъяснили правовые аспекты реализации их прав на получение медицинской помощи, образование и дальнейшее трудоустройство.

Прокуроры в ходе выездов также обследовали учреждения, предназначенные для размещения эвакуированных, с проверкой пищевых блоков, мест для размещения детей, медицинских кабинетов.

Кроме того, прокуратура региона открыла «горячую линию» по вопросам соблюдения прав курян. Обращаться можно по телефону 8 (495) 621-57-21 или в интернет-приемную Единого портала прокуратуры России.

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#прокуратура
#курская область
#эвакуация
#подмосковье
#московская область
#дети
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Готовность системы ЖКХ в Клину к холодам превысила 60%
12 августа 2024, 18:04

Фото: iStock/antos777

Система жилищно-коммунального хозяйства городского округа Клин в целом подготовлена к осенне-зимнему сезону 2024/25 гг. более чем на 60%, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Общая готовность оценивается более чем в 60%. При этом тепловые сети готовы к зиме на 96,3% — проверку прошли 245 км труб. Из 64 котельных округа к холодам подготовлена 51, что составляет 79%. Сети водоснабжения готовы на 75%, система водоотведения — на 76%. А из 1204 многоквартирных домов к новому отопительному сезону готов 591», — говорится в сообщении.
Как отметила глава Клина Алёна Сокольская, в округе идёт реализация одной из самых масштабных в регионе программ по модернизации теплового хозяйства.

«Это новый уровень качества теплоснабжения. Это повышение надежности системы в целом и экономия за счёт снижения теплопотерь», — подчеркнула Алёна Сокольская.
В администрации добавили, что в текущем году в округе построили пять больших котельных и одиннадцать модульных тепловых пунктов.

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#клин
#отопительный сезон
#котельная
#теплоснабжение
#теплотрасса
#алёна сокольская
#жкх
#водоснабжение
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В Ленинском округе выявили около 200 нарушений в перевозках стройотходов
12 августа 2024, 17:47

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

199 нарушений в сфере перевозки строительных отходов зафиксировала система видеонаблюдения на территории Ленинского городского округа с начала месяца, общая сумма штрафов составила 5,4 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Отмечается, что больше всего штрафов за нелегальную транспортировку мусора в Ленинском округе было выписано водителям, проезжающим по трассам А-105, М-4 «Дон» и на участке М-5 «Урал» — п. Володарского — Каширское шоссе.

«Круглосуточная система видеонаблюдения помогает эффективно фиксировать нарушителей в любое время суток. Далее для недобросовестных автовладельцев в упрощённом режиме формируется штраф», — объяснил зампред регионального правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.
При этом он подчеркнул, что задача органов власти — не собрать крупную сумму штрафов, а побудить водителей добросовестно оформлять документы на перевозку отходов, что предотвратит появление мусорных навалов.

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#ленинский городской округ
#строительный мусор
#перевозки
#отходы
#минчистоты
#владислав мурашов
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