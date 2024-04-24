Turkish Airlines на русском объяснила, как россиянам долететь транзитом

Фото: istock / Sitikka
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines перевела на русский язык памятку, которая разъясняет пассажирам правила въезда в страны Латинской Америки. Текст опубликован на официальном сайте авиаперевозчика.
В частности, в тексте сообщается про дополнительные меры проверки, применяемые к пассажирам, направляющимся в Мехико, Канкуну, Каракас, Гавану, Боготу, и Сан-Паулу.
К примеру, для въезда в Мексику пассажиру необходимо иметь электронную визу и билет в обратную сторону. Также на момент прибытия у туриста должен быть забронирован номер в гостинице на все время нахождения в стране.
До этого посольство РФ в Турции порекомендовало не летать с Turkish Airlines из-за частых недопусков на рейсы в страны Латинской Америки. В диппредставительстве назвали проблему серьезной и рекомендовали соотечественникам «взвешивать целесообразность использования услуг данной авиакомпании».
Читайте также:
Жители Московской области с начала года получили по соцконтрактам 50 млн рублей
Мигранта, назвавшего чемпионку ММА и ее подругу «свиньями», выдворят из России
Стало известно, как будет работать система защиты от дронов «Пятница»
К примеру, для въезда в Мексику пассажиру необходимо иметь электронную визу и билет в обратную сторону. Также на момент прибытия у туриста должен быть забронирован номер в гостинице на все время нахождения в стране.
До этого посольство РФ в Турции порекомендовало не летать с Turkish Airlines из-за частых недопусков на рейсы в страны Латинской Америки. В диппредставительстве назвали проблему серьезной и рекомендовали соотечественникам «взвешивать целесообразность использования услуг данной авиакомпании».
Читайте также:
Жители Московской области с начала года получили по соцконтрактам 50 млн рублей
Мигранта, назвавшего чемпионку ММА и ее подругу «свиньями», выдворят из России
Стало известно, как будет работать система защиты от дронов «Пятница»
Алина Юрчак