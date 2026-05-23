Туроператор держит связь с попавшими в ДТП в Анталье туристами — РСТ

23 мая 2026, 16:01

Туроператор и страховая компания оперативно связались с пострадавшими в ДТП в Анталье туристами и оказывают им необходимую помощь. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).





23 мая экскурсионный автобус, перевозивший группу российских путешественников, попал в аварию в турецкой провинции. В момент инцидента в автобусе находились 14 граждан России, которые направлялись на экскурсию по маршруту Кемер — Памуккале.



По предварительным данным, серьёзных травм никто не получил. У пострадавших диагностировали ушибы, а также повреждения лёгкой и средней степени тяжести.



В РСТ подчеркнули, что специалисты продолжают сопровождать туристов. Они держат ситуацию на контроле.



