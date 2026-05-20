Скорая с роженицей попала в ДТП

Скорая помощь с роженицей попала в ДТП в Челябинске
Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В Челябинске скорая помощь с беременной женщиной на борту столкнулась с автобусом. Инцидент зафиксировала камера уличного наблюдения, пишет Mash.



На кадрах видно, как карета скорой на скорости въезжает в заднюю часть «пазика». От удара автобус разворачивает на проезжей части, а машина медиков получает повреждения.

По предварительным данным, внутри фургона никто не пострадал. Бригада везла будущую маму в больницу, вместе с ней находился сопровождающий. Троих пассажиров автобуса доставили в больницу для осмотра.

Ранее три человека пострадали в ДТП с автобусом под Хабаровском. Авария произошла накануне.

Никита Кротов

