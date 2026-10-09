Тверской район в 16 раз обогнал Зябликово по плотности табачных магазинов
В Тверском районе Москвы наблюдается самая высокая концентрация специализированных табачных магазинов на душу населения. Здесь на каждые 10 тысяч жителей приходится около 36 таких торговых точек, что в 16 раз превышает показатель района Зябликово. Об этом пишет Life.ru, составив собственный рейтинг районов столицы.
В Тверском районе, где проживает 76 889 человек, насчитывается 276 табачных магазинов. Это означает, что на каждые 10 тысяч жителей приходится 35,9 торговых точек, или примерно один магазин на каждые 279 человек.
В Зябликове, где живут 133 650 человек, количество таких магазинов составляет всего 30. В пересчёте на 10 тысяч населения это 2,24 торговых точки.
Однако разница в количестве магазинов не означает, что жители Тверского района курят в 16 раз чаще, чем в Зябликове. В центральных районах Москвы магазины обслуживают не только местных жителей, но и туристов, а также работников офисов и других граждан, что может существенно влиять на статистику.
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