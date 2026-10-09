Тверской район в 16 раз обогнал Зябликово по плотности табачных магазинов

09 октября 2026, 19:30

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Тверском районе Москвы наблюдается самая высокая концентрация специализированных табачных магазинов на душу населения. Здесь на каждые 10 тысяч жителей приходится около 36 таких торговых точек, что в 16 раз превышает показатель района Зябликово. Об этом пишет Life.ru, составив собственный рейтинг районов столицы.