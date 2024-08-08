Стало известно о состоянии здоровья военкора Евгения Поддубного

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 24».
Вечером 7 августа военкор ВГТРК Евгений Поддубный попал под обстрел в Курской области. СМИ заполнила информация о смерти журналиста — лишь спустя два часа в эфире телеканала «Россия 24» заявили, что их коллега выжил.
За несколько часов до атаки журналист прислал в редакцию телеканала репортаж об обстановке в Курской области.
Он добавил, что Поддубный получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму и травму лицевого скелета.
Ранее военкор «Комсомольской правды» Александр Коц навестил своего коллегу Евгения Поддубного в больнице. По словам журналиста, раненый в сознании и даже шутит и беспокоится о своей группе.
Минобороны опубликовало кадры уничтожения военной техники ВСУ в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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За несколько часов до атаки журналист прислал в редакцию телеканала репортаж об обстановке в Курской области.
«Состояние тяжелое», – сказал медик.
Он добавил, что Поддубный получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму и травму лицевого скелета.
Ранее военкор «Комсомольской правды» Александр Коц навестил своего коллегу Евгения Поддубного в больнице. По словам журналиста, раненый в сознании и даже шутит и беспокоится о своей группе.
Минобороны опубликовало кадры уничтожения военной техники ВСУ в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова