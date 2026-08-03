У 19-летнего студента из Кузбасса выявили лимфому средостения
Министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов сообщил о случае выявления онкологического заболевания у 19-летнего студента. Врачи диагностировали у молодого человека лимфому средостения — опухоль в области грудной клетки. В анамнезе пациента — около двух лет активного курил электронных сигарет.
Как пишет VSE42.Ru, первые тревожные симптомы появились примерно шесть месяцев назад. Студент жаловался на сухой кашель, затрудненное дыхание, свист при вдохе и ощущение давления в груди. До этого в медкарте отмечались сезонная аллергия на пыльцу и слабая близорукость.
Отклонения врачи заметили во время плановой флюорографии. Последующее обследование подтвердило диагноз, после чего молодого человека срочно направили к онкологу. Сейчас он проходит курс химиотерапии.
Электронные сигареты часто воспринимают как менее вредную замену обычным сигаретам, однако безопасными они не являются. При использовании вейпа человек вдыхает аэрозоль, содержащий никотин, мелкие частицы, ароматизаторы и другие химические вещества. Никотин вызывает зависимость, повышает артериальное давление и нагрузку на сердце, а у подростков и молодых людей может негативно влиять на развитие мозга, память и способность концентрироваться.
Аэрозоль электронных сигарет раздражает дыхательные пути, может провоцировать кашель, одышку, воспаление бронхов и ухудшение симптомов астмы. При нагревании жидкости в устройстве могут образовываться токсичные вещества, например формальдегид и акролеин, а также выделяться частицы металлов — никеля, олова или свинца. Особую опасность представляют жидкости неизвестного происхождения, самодельные смеси и неправильное использование устройств.
Долгосрочные последствия вейпинга ещё продолжают изучать, но уже известно, что он способен вредить лёгким, сердцу и сосудам. Кроме того, выдыхаемый аэрозоль может воздействовать на окружающих, особенно на детей, беременных женщин и людей с заболеваниями органов дыхания. Поэтому электронные сигареты не следует считать безвредной привычкой.
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