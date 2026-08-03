У 19-летнего студента из Кузбасса выявили лимфому средостения

03 августа 2026, 10:49

Фото: iStock/Oksana Lyskova

Министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов сообщил о случае выявления онкологического заболевания у 19-летнего студента. Врачи диагностировали у молодого человека лимфому средостения — опухоль в области грудной клетки. В анамнезе пациента — около двух лет активного курил электронных сигарет.