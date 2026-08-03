В Екатеринбурге пройдет суд над мужчиной за организацию убийства экс-возлюбленной
Прокуратура Екатеринбурга передала в Орджоникидзевский районный суд дело 45-летнего горожанина. Следствие считает, что он заказал убийство бывшей возлюбленной. Об этом сообщает «Лента.ру».
По материалам дела, с декабря 2025 года по январь 2026 года мужчина искал исполнителя среди знакомых. Одной женщине он пообещал вознаграждение деньгами и автомобилем. В качестве предоплаты она получила пять тысяч рублей, ключ от подземного паркинга и химическое вещество на основе серной кислоты.
Обвиняемый передал знакомой сведения о распорядке и личной жизни бывшей сожительницы, полагают следователи. Утром 12 января женщина пришла на парковку, где находилась потерпевшая, и облила ее кислотой.
Пострадавшая получила тяжелые ожоги лица. Она успела прикрыться руками, благодаря чему осталась жива. Мужчина вину не признает. Расследование в отношении предполагаемых соучастников продолжается в рамках отдельных уголовных дел.
Заказчику может грозить ответственность за приготовление к убийству по найму либо за организацию покушения на убийство — квалификация будет зависеть от выводов следствия и суда. Если будет доказано, что он организовал нападение, понимая, что кислота может привести к смерти потерпевшей, максимальное наказание может составить вплоть до пожизненного лишения свободы. Существенное значение будут иметь переписка, договоренности с исполнителем, переданные деньги и сведения о жертве.
Предполагаемой исполнительнице также может грозить длительный срок лишения свободы — за покушение на убийство либо, если умысел на лишение жизни не будет подтвержден, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Использование кислоты, заранее подготовленное нападение и тяжесть травм могут быть признаны отягчающими обстоятельствами. Окончательную квалификацию и меру наказания определит суд после рассмотрения всех доказательств.
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