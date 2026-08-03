В Екатеринбурге пройдет суд над мужчиной за организацию убийства экс-возлюбленной

03 августа 2026, 10:26

Фото: iStock/Dzurag

Прокуратура Екатеринбурга передала в Орджоникидзевский районный суд дело 45-летнего горожанина. Следствие считает, что он заказал убийство бывшей возлюбленной. Об этом сообщает «Лента.ру».