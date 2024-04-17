В Зарайске из горящей квартиры спасли женщину

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Пожар произошёл в двухэтажном многоквартирном доме в Зарайске, в ходе тушения была спасена женщина, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«О пожаре в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили жильцы, они рассказал, что горит квартира на втором этаже. Когда пожарные прибыли на место, они увидели, что из окон квартиры валит дым», — говорится в сообщении.Предприняв все необходимые меры предосторожности, пожарные по лестнице поднялись на второй этаж и вошли в задымлённую квартиру. В одной из комнат они обнаружили женщину, которая надышалась дымом и не могла самостоятельно покинуть помещение. Пожарные вынесли женщину из дома, где она пришла в себя. От госпитализации женщина отказалась.
Помимо этой женщины, из подъезда были эвакуированы ещё шесть человек. Площадь пожара составила пять квадратных метров, огнеборцы не допустили его распространения и оперативно ликвидировали возгорание.
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