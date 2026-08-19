У девочки с непрекращающимся смехом нашли редкое заболевание

19 августа 2026, 12:20

У девятилетней бразильянки заподозрили эпилепсию из-за неконтролируемого смеха

Фото: iStock/mirror-images

Девятилетняя жительница Бразилии Эдуарда Барбоса попала в больницу после того, как у нее начался неконтролируемый приступ смеха. Об этом сообщает издание Terra.