У девочки с непрекращающимся смехом нашли редкое заболевание
Девятилетняя жительница Бразилии Эдуарда Барбоса попала в больницу после того, как у нее начался неконтролируемый приступ смеха. Об этом сообщает издание Terra.
Мать девочки рассказала, что дочь начала себя странно вести, когда помогала ей с мытьем посуды. Женщина сначала не придала этому значения, решив, что ребенка что-то развеселило. Однако, когда она попросила Эдуарду перестать смеяться, та не смогла остановиться. Мать заметила у дочери расширенные зрачки и ненормальную реакцию на слова, после чего спросила, может ли она перестать улыбаться. Девочка лишь отрицательно покачала головой в ответ на вопрос.
В больнице врачи предположили, что у девочки мог быть геластический припадок — редкая форма эпилепсии, проявляющаяся неконтролируемыми приступами смеха. Однако официальный диагноз пока не поставлен, поскольку приступ случился лишь однажды. Теперь юной пациентке предстоит пройти полное обследование у невролога.
Ранее сообщалось, что в Индии около 600 детей сочли, что шесть девочек «одержимы демонами» и в панике выбежали из общежития. Это произошло после того, как школьницы начали безудержно плакать и смеяться. Однако, как выяснили медики, истинная причина такого поведения была в диссоциативном конверсионном расстройстве — состоянии, при котором психологический стресс проявляется через дрожь, судороги и паралич без органических нарушений.
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