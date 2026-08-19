Толпа подростков жестоко избила сверстника палками и железной трубой
Уголовное дело возбудили по факту жестокого избиения 17-летнего подростка группой сверстников в Новокузнецке. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на СУ СК по Кемеровской области.
По данным издания, инцидент попал на видео, которое распространилось в соцсетях. На кадрах видно, как толпа молодых людей в течение часа избивала юношу кулаками, палками и металлической трубой, периодически давая ему передышку, а затем продолжая наносить удары. После содеянного агрессоры скрылись. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.
Инцидент квалифицировали по статье 117 УК: «Истязание». В настоящее время ведется расследование, устанавливаются личности всех участников нападения.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге бывший начальник избил бармена после вопроса о невыплаченной зарплате.
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