У контактировавших с умершей в Бугульме девочкой не нашли менингококк

03 ноября 2026, 16:41

Фото: iStock/AnnaStills

В Татарстане не выявили случаев менингококковой инфекции среди тех, кто контактировал с умершей в Бугульме школьницей. Об этом сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.