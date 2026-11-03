У контактировавших с умершей в Бугульме девочкой не нашли менингококк
В Татарстане не выявили случаев менингококковой инфекции среди тех, кто контактировал с умершей в Бугульме школьницей. Об этом сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.
По данным РИА Новости, о гибели ребенка от тяжелой инфекции утром 3 ноября сообщило министерство по делам молодежи Татарстана. Все началось в детском лагере имени Губина: смена из 195 детей заехала туда 29 октября и должна была выехать 4 ноября, но в понедельник одной из девочек из четвертого отряда стало плохо.
Школьница жаловалась на головную боль, а температура поднялась до 39,4 °C. О случившемся сообщили родителям, и те забрали дочь домой. На следующий день ей вызвали скорую: девочку госпитализировали в инфекционное отделение в Бугульме, а затем экстренно перевели в реанимацию Лениногорской ЦРБ.
Там ей провели массивную инфузионную и кардиотоническую поддержку, гормонотерапию и реанимационные мероприятия, подключили к аппарату ИВЛ. Но, несмотря на усилия врачей, девочка скончалась в тот же день. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
Читайте также: