Россиянка получила 41 удар ножом от мужа и умерла
31-летнего жителя Москвы осудят по делу об убийстве жены. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города, передает Lenra.ru.
По версии следствия, все произошло утром 5 августа. Между супругами вспыхнула ссора, в пылу которой мужчина схватил женщину и начал душить, а затем взял кухонный нож и нанес минимум 41 удар по разным частям тела. Пострадавшая скончалась от полученных травм.
Фигурант признался в содеянном, сейчас он содержится под стражей. Дело передали в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что 41-летний житель поселка Бачатский Кемеровской области едва не убил бывшую возлюбленную, отказавшуюся продолжать с ним отношения.
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