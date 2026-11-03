Раскрыта личность убийцы школьника в российском кинотеатре
Зарезавшим школьника в кинотеатре в Приморском крае оказался 42-летний учитель истории. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его информации, подозреваемый преподавал в лицее города Большой Камень, а также работал в учебном центре по гражданской обороне. Старшеклассника он ударил ножом в область сердца — на помощь юноше бросились друзья, но спасти его не смогли.
Напомним, мужчина вступил в конфликт с подростками на улице, и пострадавший его ударил. После этого злоумышленник проследовал за обидчиком в здание, взял на кассе нож и напал на него. В этот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее стало известно состояние 32-летней петербурженки, выжившей после нападения экс-сожителя, который расправился с ее сыном и матерью.
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