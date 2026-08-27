У ребенка разорвалась печень из-за самоката

27 августа 2026, 14:56

Врачи Приморья спасли ребенка с разрывом печени после падения с самоката

Фото: iStock/Smith Assavarujikul

У семилетнего мальчика диагностировали разрыв печени после падения с самоката в Приморском крае. Об этом сообщает телеграм-канал «Детское здравоохранение Приморья».