У ребенка разорвалась печень из-за самоката
У семилетнего мальчика диагностировали разрыв печени после падения с самоката в Приморском крае. Об этом сообщает телеграм-канал «Детское здравоохранение Приморья».
В один из выходных дней бригада скорой помощи доставила юного пациента в приемный покой с жалобами на боль в груди и животе. Ребенок рассказал, что упал с самоката и сильно ударился о ручку руля. Тогда врачи заподозрили повреждение печени и внутрибрюшное кровотечение.
На хирургическом столе диагноз подтвердился — разрыв печени. Повреждения обнаружили и на нижней поверхности органа, там же нашли источник активного кровотечения. Медики смогли ушить все разрывы, удалить кровь из брюшной полости и сохранить орган.
Ранее сообщалось, что сотрудники Домодедовской больницы реанимировали утонувшего в ванной годовалого мальчика.
Читайте также: