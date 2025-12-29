Один из ключевых переговорщиков США по Украине не присутствовал на встрече Трампа с Зеленским
РИАН: Министр армии США Дрисколл не присутствовал на встрече Трампа с Зеленским
Активного переговорщика по Украине, министра армии США Дэниела Дрисколла, не было на встрече американского президента Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Об этом пишет РИА Новости.
Дрисколл ранее участвовал в урегулировании конфликта, представляя Киеву мирный план Вашингтона. В ноябре он встречался с Зеленским, министр армии также и присутствовал на трёхсторонних консультациях между Россией, США и Украиной в ОАЭ.
Во время визита в Киев он обещал создать в Донбассе «самую передовую в мире буферную зону» в обмен на вывод украинских войск из этого региона.
В середине декабря газета The Telegraph писала, что глава Пентагона Пит Хегсет потребовал отстранения Дрисколла от переговорного процесса. Согласно материалу, в глазах главы оборонного ведомства Дрисколл «вышел за рамки полномочий». Подробнее о министре армии США и о том, как он обошел главу Пентагона, читайте в нашем материале.
Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что поджигатели войны запаниковали после телефонного разговора президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.