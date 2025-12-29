Один из ключевых переговорщиков США по Украине не присутствовал на встрече Трампа с Зеленским

29 декабря 2025, 00:49

РИАН: Министр армии США Дрисколл не присутствовал на встрече Трампа с Зеленским

Фото: iStock/ValleraTo

Активного переговорщика по Украине, министра армии США Дэниела Дрисколла, не было на встрече американского президента Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Об этом пишет РИА Новости.





Дрисколл ранее участвовал в урегулировании конфликта, представляя Киеву мирный план Вашингтона. В ноябре он встречался с Зеленским, министр армии также и присутствовал на трёхсторонних консультациях между Россией, США и Украиной в ОАЭ.



Во время визита в Киев он обещал создать в Донбассе «самую передовую в мире буферную зону» в обмен на вывод украинских войск из этого региона.



