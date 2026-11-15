Российский полицейский насмерть сбил прохожего и скрылся

15 ноября 2026, 16:19

В Ленобласти завели дело на полицейского, который насмерть сбил прохожего

Фото: iStock/blinow61

В Ленинградской области расследуют смертельное ДТП у пункта пропуска «Светогорск» на границе с Финляндией. Об этом сообщает портал 47news.