Российский полицейский насмерть сбил прохожего и скрылся
В Ленинградской области расследуют смертельное ДТП у пункта пропуска «Светогорск» на границе с Финляндией. Об этом сообщает портал 47news.
Служебной Lada Iskra, по предварительным данным, управлял 41-летний майор полиции Александр Рожнов. Он наехал на 42-летнего местного жителя за пределами пешеходного перехода — мужчина погиб на месте от полученных травм. На пассажирском месте находился 23-летний оперативник того же отдела, который стал свидетелем аварии.
Региональный следком возбудил уголовное дело по части 4 статьи 264 УК: «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека при отягчающих обстоятельствах». По этой статье правоохранителю может грозить до 12 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Москве таксист насмерть сбил двух пешеходов, оказавшихся на проезжей части.
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