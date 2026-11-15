Пассажир летел между российскими городами и погиб
Пассажир погиб при перелете в Хабаровск из Петропавловска-Камчатского
Во время перелета между российскими городами на борту лайнера Airbus A319 авиакомпании «Аврора» погиб пассажир. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел на рейсе из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск. Одному из мужчин стало плохо, бортпроводники оказали ему первую помощь.
После посадки в аэропорту Хабаровска к самолету прибыли медики, однако спасти пассажира не удалось. Причины происшествия на текущий момент не уточняются.
Ранее медсестра в Новокузнецке сорвала передачу наркотиков в больницу по верёвке. 49-летний местный житель пришёл навестить знакомого.
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