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Пассажир летел между российскими городами и погиб

Пассажир погиб при перелете в Хабаровск из Петропавловска-Камчатского
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Во время перелета между российскими городами на борту лайнера Airbus A319 авиакомпании «Аврора» погиб пассажир. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



Инцидент произошел на рейсе из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск. Одному из мужчин стало плохо, бортпроводники оказали ему первую помощь.

После посадки в аэропорту Хабаровска к самолету прибыли медики, однако спасти пассажира не удалось. Причины происшествия на текущий момент не уточняются.

Ранее медсестра в Новокузнецке сорвала передачу наркотиков в больницу по верёвке. 49-летний местный житель пришёл навестить знакомого.

Никита Кротов

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