Пассажир летел между российскими городами и погиб

15 ноября 2026, 16:15

Пассажир погиб при перелете в Хабаровск из Петропавловска-Камчатского

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Во время перелета между российскими городами на борту лайнера Airbus A319 авиакомпании «Аврора» погиб пассажир. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.