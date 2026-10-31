Российские консулы выясняют обстоятельства пожара на катере с гражданами РФ на Бали
Генконсульство выясняет обстоятельства пожара на судне с гражданами РФ на Бали
Генеральное консульство России в Денпасаре устанавливает обстоятельства пожара на катере с российскими туристами у острова Нуса-Пенида на Бали. Об этом сообщили в дипломатическом представительстве.
Дипломаты также отметили, что обращений от россиян в связи с инцидентом на текущий момент не поступало. Информацию приводит РИА Новости.
«Генеральное консульство выясняет обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, никто из российских граждан не пострадал», — говорится в материале.Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что четверым российским туристам пришлось прыгнуть за борт после взрыва и пожара на катере во время частного снорклинг-тура у Нуса-Пениды. По данным местных СМИ, происшествие случилось днём 29 октября в бухте Гамат.
По информации журналистов, туристы вместе с гидом добрались до берега, а примерно через час их подобрал проходивший мимо катер. Капитана пострадавшего судна госпитализировали с ожогами ног. Причины происшествия выясняет полиция Нуса-Пениды.