Российские консулы выясняют обстоятельства пожара на катере с гражданами РФ на Бали

31 октября 2026, 13:24

Генконсульство выясняет обстоятельства пожара на судне с гражданами РФ на Бали

Фото: istockphoto/Alexcrab

Генеральное консульство России в Денпасаре устанавливает обстоятельства пожара на катере с российскими туристами у острова Нуса-Пенида на Бали. Об этом сообщили в дипломатическом представительстве.





Дипломаты также отметили, что обращений от россиян в связи с инцидентом на текущий момент не поступало. Информацию приводит РИА Новости.



