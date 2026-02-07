Генпрокуратура потребовала передать государству РФ билетную систему Leonardo

07 февраля 2026, 00:09

Генеральная прокуратура России направила иск об обращении в доход государства имущество частных собственников компании «Сирена-Трэвел» — разработчика системы бронирования билетов Leonardo. Об этом пишет РИА Новости.





Иск подали в Никулинский районный суд Москвы 4 февраля. Он направлен против собственников и связанных структур ключевого российского оператора системы бронирования. Предварительное судебное слушание по делу назначили на 18 февраля.





«Иск затрагивает частное юридическое лицо, которое не входит в состав госкорпорации. На работе системы это никак не сказывается», — прокомментировали в госкорпорации «Ростех».