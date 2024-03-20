В Подмосковье стартует всероссийская благотворительная акция «Красная Гвоздика»

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В апреле на территории Московской области стартует ежегодная благотворительная акция «Красная Гвоздика». Об этом сообщила пресс-служба благотворительного фонда «Память Поколений».
С 10 апреля по 22 июня на территории России можно будет увидеть волонтеров, у которых можно будет приобрести значки «Красная гвоздика» за пожертвования. Подмосковье также примет участие в акции.
Стоит отметить, что собранные средства будут направлены на адресную помощь ветеранам Московской области. Кроме этого, акция проводится в России с 2016 года.
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Ни один день Победы не обходится без алых цветов – их дарят ветеранам и солдатам, возлагают к памятникам и вечному огню. Красные гвоздики прочно укоренились в сознании как символ мужества, благородства и отваги. А значки в виде этого цветка стали символом реальной помощи ветеранам. В распространении значков примут участие активисты волонтерского движения «Волонтеры Победы» и федеральной программы «Молоды душой». И с 10 апреля их можно будет встретить на центральных улицах своего города, в парках, скверах и на городских праздниках в специальной форме», — поделились в пресс-службе.
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Мира Полтева