Участок Можайского шоссе перекроют в ночь на 10 марта

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Движение транспорта на Можайском шоссе в районе посёлке Школьный Одинцовского городского округа перекроют с 11 вечера 9 марта до шести утра 10 марта из-за работ по строительству обхода деревни Малые Вязёмы на ЦКАД, сообщает пресс-служба Автодора.
«Движения не будет на участке трассы от пересечения Можайского шоссе с Ямской улицей до пересечения с улицей Городок-17. Во время перекрытия рабочие будут монтировать балки пролётного строения путепровода над шоссе», — отмечается в сообщении.Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов и заранее выбирать пути объезда.
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Лев Каштанов