Ученые ИКИ РАН сообщили об огромном «смайлике» на Солнце
На Солнце сформировалась структура, напоминающая огромный «смайлик» протяжённостью около 1,5 млн километров. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) в телеграм.
По данным учёных, две крупные области, похожие на «глаза», примерно в десять раз превышают размеры Земли. Роль «улыбки» выполняет гигантский протуберанец длиной порядка 500 тыс. километров.
Отмечается, что признаки необычной солнечной активности специалисты фиксируют с 6 февраля 2026 года. Часть активных областей, которые обычно порождают вспышки и провоцируют магнитные бури,сейчас практически перестала их генерировать.
Ранее на Солнце зафиксировали 16 мощных вспышек, одна из них — высшего класса X.
