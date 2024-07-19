Ученые рассказали о планетарной угрозе из-за снижения уровня кислорода в воде

Фото: IStock/EduardHarkonen
Снижение содержания кислорода в воде является серьёзной угрозой для окружающей среды и человечества на Земле. Об этом пишет Nature Ecology & Evolution.
Исследователи утверждают, что уровень кислорода стал одним из ключевых показателей, который определяет рамки для жизненно важных процессов на планете Земля, включая человечество. Ученые предупреждают, что недостаток кислорода в пресных и морских водоёмах является частью обширного процесса деоксигенации, который имеет критическое значение для социальных и экологических систем планеты.
Постоянная и быстрая деоксигенация говорит о том, что мы подходим к критическому уровню содержания кислорода. Это способно привести к серьезным последствиям для биоразнообразия и устойчивости на Земле.
В исследовании подчёркивается значимость поддержания равновесия водных экосистем и необходимость принятия мер для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации.
Ранее сообщалось, что американские ученые создали вакцину, которая на 100% защищает от ВИЧ. В конце 2024 года учёные закончат тесты на мужчинах. Для полной защиты от ВИЧ хватит двух уколов в год. Стоит такая инъекция 1 864 965 рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Постоянная и быстрая деоксигенация говорит о том, что мы подходим к критическому уровню содержания кислорода. Это способно привести к серьезным последствиям для биоразнообразия и устойчивости на Земле.
В исследовании подчёркивается значимость поддержания равновесия водных экосистем и необходимость принятия мер для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации.
Ранее сообщалось, что американские ученые создали вакцину, которая на 100% защищает от ВИЧ. В конце 2024 года учёные закончат тесты на мужчинах. Для полной защиты от ВИЧ хватит двух уколов в год. Стоит такая инъекция 1 864 965 рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова