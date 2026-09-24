В Новосибирской области вырос спрос на услуги грузчиков

24 сентября 2026, 16:41

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В августе текущего года спрос на услуги грузчиков в Новосибирской области увеличился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные привели аналитики сервиса «Авито Услуги» по итогам соответствующего исследования.





Так, Om1 Новосибирск пишет, что в задачи грузчика входит погрузка и разгрузка, перенос вещей и подъем на этаж. При этом такелажники выполняют более сложную работу. Они перемещают тяжелое, крупногабаритное или хрупкое оборудование, в том числе банкоматы, сейфы, музыкальные инструменты и другое, используя специальное оборудование. При этом специалисты должны заранее рассчитывать траекторию движения груза, распределять нагрузку и чётко согласовывать действия с другими членами команды.





«97% всех заказов на услуги грузчиков в регионе приходится на бригады из трёх и более специалистов. Это связано с особенностями работы с нестандартными грузами. В таких случаях недостаточно только физической силы — важны опыт, специальное оборудование и слаженные действия нескольких работников», — говорится в материале издания.