Пьяный мужчина на яхте протаранил лодку и разрубил винтом пятиклассницу
Daily Mail: В США мужчина напился на яхте и разрубил винтом 10-летнюю девочку
В США начался судебный процесс над жителем Северной Каролины, который пьяным управлял яхтой и совершил наезд на лодку с детьми. В результате 10-летняя девочка погибла от винта. Об этом пишет издание Daily Mail.
Сорокалетний Квинтен Кайт катался по озеру Широн-Харрис 2 августа вместе с возлюбленной и друзьями. Перебрав с алкоголем, он не справился с управлением и протаранил своей яхтой лодку, на которой находилась погибшая Бруклин Мэй Кэрролл.
Жертва происшествия была пятиклассницей. На лодке также наслаждалась неспешным плаванием ее подруга-ровесница со своими родителями.
«Плюет в лицо и рвет волосы»: Девятиклассница устроила систематический буллинг детей в Приморье
Уточняется, что Кэрролл разрубило винтом. Она получила смертельные травмы, спасти девочку не сумели. Мать ее подруги осталась без ноги из-за столкновения.
После инцидента Кайт продолжил движение на яхте около 150 метров и приказал пассажирам выбрасывать пустые банки из-под алкоголя за борт.
Помимо самого Кайта, к ответственности привлекли его возлюбленную Анну Флэниган, которая подстрекала его управлять яхтой в пьяном состоянии, а также других пассажиров и трезвого капитана, не предотвративших трагедию.