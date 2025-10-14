Пьяный мужчина на яхте протаранил лодку и разрубил винтом пятиклассницу

14 октября 2025, 04:34

Daily Mail: В США мужчина напился на яхте и разрубил винтом 10-летнюю девочку

Фото: iStock/dmbaker

В США начался судебный процесс над жителем Северной Каролины, который пьяным управлял яхтой и совершил наезд на лодку с детьми. В результате 10-летняя девочка погибла от винта. Об этом пишет издание Daily Mail.





Сорокалетний Квинтен Кайт катался по озеру Широн-Харрис 2 августа вместе с возлюбленной и друзьями. Перебрав с алкоголем, он не справился с управлением и протаранил своей яхтой лодку, на которой находилась погибшая Бруклин Мэй Кэрролл.



Жертва происшествия была пятиклассницей. На лодке также наслаждалась неспешным плаванием ее подруга-ровесница со своими родителями.



