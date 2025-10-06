Ученики шокированы: в туалете школы в Краснодаре появились камеры наблюдения

06 октября 2025, 23:00

В гимназии Краснодара камеры установили в туалете у писсуаров

Фото: Istock / detshana

В краснодарской гимназии № 18 на улице Воровского, дом 229, учащиеся обнаружили камеры видеонаблюдения прямо в мужском туалете на втором этаже — устройства направлены на зону писсуаров. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».