Ученики шокированы: в туалете школы в Краснодаре появились камеры наблюдения
В краснодарской гимназии № 18 на улице Воровского, дом 229, учащиеся обнаружили камеры видеонаблюдения прямо в мужском туалете на втором этаже — устройства направлены на зону писсуаров. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».
Такое решение администрации вызвало резкое недовольство среди школьников: они считают, что установка камер в местах интимной гигиены нарушает их право на личную неприкосновенность.
Представители школы пока не объяснили, с какой целью в туалете появилась система видеонаблюдения.
