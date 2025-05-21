Учился у Ивлева и позвал на открытие ресторана Познера и Собчак: где сейчас ведущий «Черного списка» Илья Захаров

В России никогда не отменят пенсии по старости, так как законодательство РФ сформировано таким образом, что не допускается ухудшение жизни граждан. Именно так ответила депутат Госдумы Светлана Бессараб на высказывание журналиста «Соловьев Live» Сергея Мардана, который предложил полностью отменить пенсию по старости.