Учился у Ивлева и позвал на открытие ресторана Познера и Собчак: где сейчас ведущий «Черного списка» Илья Захаров

Илья Захаров (Фото: Телеграм @chef_zakharov)
Ученик Константина Ивлева, шеф-повар Илья Захаров, сравнивает свою профессию с музыкой: как композитор создает свои произведения, так и он на кухне разрабатывает новые блюда. О личной жизни и карьере телеведущего расскажет «Радио 1».
Детство и юность Ильи ЗахароваИлья Захаров родился 15 марта 1986 года. С ранних лет он проявлял интерес к кулинарии, когда жил с родителями в Средней Азии. Однако в то время он воспринимал это занятие как хобби и не собирался связывать с ним свою будущую карьеру. После окончания школы Захаров поступил в Московский институт государственного и корпоративного управления, где изучал экономику предприятий и организаций. Позже он продолжил свое образование в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова.
Карьера Ильи Захарова: кулинария и телевидениеПрофессиональный путь Ильи Захарова начался с неожиданного поворота. В молодости он пришел в ресторан с намерением устроиться барменом, но вместо этого его приняли на должность помощника на кухне. Первые дни работы заключались в уборке и подготовке ингредиентов — чистке овощей, фруктов и морепродуктов. Несмотря на тяжелые условия, этот опыт стал основой для его будущих навыков в кулинарии.
Карьера Захарова развивалась постепенно. В 21 год он устроился в свой первый ресторан, где быстро завоевал уважение руководства благодаря своей креативности, трудолюбию и мастерству. Его стремление к совершенству позволило ему подняться по карьерной лестнице до должности сушефа в ресторане современной кухни White Cafe.
В 2014 году Илья достиг новой вехи в своей карьере, когда его пригласили работать в московский холдинг White Rabbit Family под руководством Бориса Зарькова. В роли шеф-повара он возглавил кухню итальянского ресторана Luciano. Через два года ему доверили руководство первым в России грибным рестораном Mushrooms, где он продолжал развивать свои навыки под наставничеством известного шефа Владимира Мухина. Заведение быстро завоевало популярность благодаря оригинальным идеям Захарова, который мастерски сочетал классические и современные кулинарные стили.
Илья Захаров (Фото: Телеграм @chef_zakharov)
«Адская кухня» с Ильей ЗахаровымИмея за плечами опыт работы в престижных ресторанах, Илья Захаров решил поделиться своими знаниями и начал преподавать в кулинарной школе Ask The Chef. К 2017 году он уже стал известным ресторатором в Москве и присоединился к популярному реалити-шоу «Адская кухня» на телеканале «Пятница!». В паре с Константином Ивлевым Илья обучал поваров со всей страны и запомнился участникам как строгий наставник, требующий дисциплины и порядка на кухне. Некоторые зрители сочли его высокомерным и чересчур требовательным.
После участия в «Адской кухне» популярность Захарова значительно возросла. Вскоре ему предложили возглавить рестораны в игорной зоне Сочи. Однако дела в Москве шли успешно, и руководству пришлось приложить немало усилий, чтобы уговорить его на переезд. Тем не менее, Илья быстро завоевал доверие ценителей высокой кухни, умело сочетая французские кулинарные традиции с южным колоритом.
2021 год стал для Захарова насыщенным на события. Он вернулся на телевидение в роли ведущего программы «Белый китель» на телеканале «Пятница!», где его партнерами стали Дмитрий Левицкий и Дмитрий Горовенко. Кроме того, Илья возглавил французский ресторан Château de Talu в Геленджике, приурочив открытие главного здания винодельни к приезду известных гостей, таких как Ксения Собчак, Константин Богомолов, Екатерина Варнава и Владимир Познер.
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Кроме того, Илья Захаров является автором более 30 кулинарных книг и членом Федерации профессиональных поваров и кондитеров России. В 2022 году одним из телепроектов с участием ресторатора стал реалити-шоу «Зовите шефа», которое напоминает популярную передачу «На ножах» с Константином Ивлевым. В этом шоу Илья Захаров помогает рестораторам, испытывающим финансовые трудности, восстановить свой бизнес.
Также важным событием стал фестиваль «География России», организованный рестораном Ruski в Москве для продвижения гастротуризма в стране. Этот проект был удостоен премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» в категории «PR-кампания года — 2022». Захаров вошел в число девяти шеф-поваров из крупных городов России, которые представили первый сет фестиваля.
Илья Захаров (Фото: Телеграм @chef_zakharov)
Гости ресторана Brunello высоко оценили сотрудничество Ильи Захарова и Александра Райляна в рамках гастролей шоу клуба и ресторана Birds в Сочи. Шефы работали вместе, представляя блюда, которые сочетали элементы европейской и паназиатской кухонь.
В 2023 году в ресторане Brunello появилось новое мероприятие под названием «Ужин с шефом». В рамках этой серии встреч Захаров готовит для ограниченного числа гостей специальные блюда по своим авторским рецептам. Уникальное меню доступно только в течение одного вечера, а на следующем ужине его состав меняется.
Илья Захаров на шоу «Черный список»Шоу «Черный список на кухне» представляет собой обычное шоу черный список, но только тематика у него, подбор поваров в рестораны из трех сегментов. Дешевого, среднего, и элитного. Как и в обычном черном списке. Ведущие устраивают испытания и проверки поварам и соответственно смотрят как те готовят, что делают, да и вообще соответствуют ли они своим резюме и регалиям.
Илья Захаров нередко оказывается в эпицентре скандалов. Сначала он резко критикует поваров и сотрудников ресторанов, а затем уже сам становится предметом обсуждений в социальных сетях. Поклонники телеведущего иногда делают замечания Захарову за жесткие высказывания и грубое поведение.
Личная жизнь Ильи ЗахароваИзвестный шеф-повар предпочитает не раскрывать детали своей личной жизни, однако он открыто говорит о том, что является преданным семьянином. Его жена Ирина и дочь Софья — это те, кто вдохновляет и критикует его в равной мере.
В своем личном блоге Захаров редко делится фотографиями с семьей, поэтому информации о его близких не так много. Лишь однажды в интервью он немного открыл завесу тайны, рассказав о своем любимом блюде — сырниках, которые готовит его супруга. Он высоко оценил ее кулинарные способности, отметив, что это блюдо у нее получается даже лучше, чем у него.
На данный момент Илья Захаров продолжает возглавлять рестораны развлекательного комплекса «Казино Сочи». Летом 2024 года бренд-шеф анонсировал значительное событие в своей карьере — открытие отеля «Мантерра» в Сочи. Захаров стал не только сооснователем этого бизнеса, но и взял на себя руководство восемью ресторанами отеля, включая заведение авторской кухни, названное в его честь.
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