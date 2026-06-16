«Имеешь ли ты право?»: учитель Путина раскрыла подробности его детства
Учительница Гуревич: будучи самым сильным в школе, Путин никого не обижал
Классный руководитель и первая учительница немецкого языка президента России Владимира Путина Вера Гуревич рассказала, что он был самым сильным учеником в классе, однако никогда никого не обижал и защищал слабых.
По словам женщины, российский лидер рано начал заниматься самбо, и был одним из самых сильных мальчиков в школе. При этом коллектив считал его лидером.
«Конечно, он всегда был защитником... Он... будучи самым сильным в школе... не обидел никогда ни одного человека. Он говорил: прежде чем поднять руку, надо отдать себе отчёт — а имеешь ли ты право это сделать?» — рассказала Гуревич в интервью RT.
Педагог призналась, что всега видела в юном Путине большой потенциал и была уверена в его большом и необычном будущем.