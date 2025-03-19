Ведёт затворническую жизнь: как сложилась судьба математика Перельмана после отказа от миллиона долларов

Григорий Перельман (Фото: наука.рф)
После публикации серии статьей 2002—2003 гг. российского математика Григория Перельмана, в которых он доказал гипотезу Пуанкаре, знаменитый учёный мог получить премию в размере 1 млн долларов за свои достижения, однако он отказался от неё.
Сейчас Перельман живёт очень скромно, ни с кем не общается. О том, почему он сделал такой выбор, который мог изменить его жизнь, а также о его научной карьере, читайте в материале «Радио 1».
Григорий Перельман родился 13 июня 1966 года в еврейской семье в Ленинграде. Его отец был инженером-электриком, а мать работала учителем математики. Родители не только привили сыну любовь к математике, но мама научила его играть на скрипке, раскрыла ему мир классической музыки.
После 8 класса Перельман перевёлся в физико-математический лицей № 239. Золотую медаль по окончании школы он не получил только из-за того, что в аттестате у него была оценка «4» по физкультуре.
Также известно, что в школьные годы Перельман увлекался шахматами и настольным теннисом. С 5 класса во внеурочное время он занимался в математическом центре при Дворце пионеров. В 1982 году в составе команды советских школьников он был удостоен золотой медали на Международной математической олимпиаде в Будапеште, получив максимально возможную сумму баллов за безукоризненное решение всех задач.
В 1982 году Перельман был зачислен на математико-механический факультет Ленинградского государственного университета без экзаменов, так как выиграл олимпиаду в Венгрии. В университетские годы Григорий Яковлевич также учился на «отлично», побеждал на факультетских, городских и всесоюзных студенческих математических олимпиадах.
Окончив ЛГУ с отличием в 1987 году, он поступил в аспирантуру при Ленинградском отделении Математического института им. В. А. Стеклова АН СССР (ЛОМИ РАН — до 1992 года, затем — Санкт-Петербургское отделение Математического института им. В. А. Стеклова РАН (ПОМИ РАН)). После защиты в 1990 году кандидатской диссертации остался работать в институте старшим научным сотрудником.
Фото: iStock/agsandrew
В начале 1990-х годов приехал в США, где работал в Курантовском институте математических наук, Университете штата Нью-Йорк в Стони-Бруке и Калифорнийском университете в Беркли. Однако, впоследствии российский учёный отказался от предложений работать в некоторых университетах США и в 1995 году вернулся в Петербург, продолжив сотрудничать в ПОМИ.
В 2004—2006 годах три независимые группы математиков занимались проверкой результатов Перельмана, и все пришли к выводу, что гипотеза Пуанкаре полностью доказана.
Однако, мировая слава математику была не нужна. В декабре 2005 года он ушёл из ПОМИ и практически полностью прервал контакты с коллегами. В 2006 году журналистам Сильвии Назар и Дэвиду Груберу Перельман рассказал, почему решил покинуть институт (статью, содержащую интервью, опубликовал журнал The New Yorker).
В июне 2010 года Перельман проигнорировал математическую конференцию в Париже, на которой предполагалось вручение премии, а 1 июля того же года он публично отказался от неё.
Григорий Перельман никогда не был женат, у него нет детей. В настоящее время он скромно живёт со своей матерью в квартире в Купчине.
Читайте также:
«Один раз в 135 лет»: Астроном назвал удивительное и редкое явление на небе
Учёный Богачёв раскрыл, чем опасна начавшаяся на Земле магнитная буря
Ученый рассказал про опасность нового вируса, обнаруженного в Китае
Не получил золотую медаль из-за физкультуры
Григорий Перельман родился 13 июня 1966 года в еврейской семье в Ленинграде. Его отец был инженером-электриком, а мать работала учителем математики. Родители не только привили сыну любовь к математике, но мама научила его играть на скрипке, раскрыла ему мир классической музыки.
После 8 класса Перельман перевёлся в физико-математический лицей № 239. Золотую медаль по окончании школы он не получил только из-за того, что в аттестате у него была оценка «4» по физкультуре.
Также известно, что в школьные годы Перельман увлекался шахматами и настольным теннисом. С 5 класса во внеурочное время он занимался в математическом центре при Дворце пионеров. В 1982 году в составе команды советских школьников он был удостоен золотой медали на Международной математической олимпиаде в Будапеште, получив максимально возможную сумму баллов за безукоризненное решение всех задач.
«Тогда в лицее учились только два последних года, 9 и 10 классы. И к тому моменту он уже был призёром Всесоюзной олимпиады по математике. Много лет занимался в математическом кружке, ничего уже понимать не надо было, всё уже было ясно», — рассказал изданию «78.ru» директор лицея Максим Пратусевич, чей брат учился с известным математиком в одном классе.Оценки ниже «отлично» были для Григория Перельмана большой редкостью. Однажды он получил «хорошо» по геометрии, так как были неточности в оформлении письменной работы, отметил Пратусевич.
Отказался работать в США
В 1982 году Перельман был зачислен на математико-механический факультет Ленинградского государственного университета без экзаменов, так как выиграл олимпиаду в Венгрии. В университетские годы Григорий Яковлевич также учился на «отлично», побеждал на факультетских, городских и всесоюзных студенческих математических олимпиадах.
Окончив ЛГУ с отличием в 1987 году, он поступил в аспирантуру при Ленинградском отделении Математического института им. В. А. Стеклова АН СССР (ЛОМИ РАН — до 1992 года, затем — Санкт-Петербургское отделение Математического института им. В. А. Стеклова РАН (ПОМИ РАН)). После защиты в 1990 году кандидатской диссертации остался работать в институте старшим научным сотрудником.
Фото: iStock/agsandrew
В начале 1990-х годов приехал в США, где работал в Курантовском институте математических наук, Университете штата Нью-Йорк в Стони-Бруке и Калифорнийском университете в Беркли. Однако, впоследствии российский учёный отказался от предложений работать в некоторых университетах США и в 1995 году вернулся в Петербург, продолжив сотрудничать в ПОМИ.
Признание мировым научным сообществом и отказ от 1 млн долларов
«Мне кажется, в мире десяток, ну, может, два десятка людей, которые до конца понимают, что написано в его работе. Я к этим людям точно не отношусь, хотя кандидат физико-математических наук, но я ничего не понимаю в этой работе. Это передний край науки <…>», — поделился с «78.ru» своим мнением Максим Пратусевич о работе Перельмана, содержащей доказательство гипотезы Пуанкаре.В 2003 году Григорий Яковлевич принял приглашение посетить ряд американских университетов, где он сделал серию докладов о своей сенсационной работе.
В 2004—2006 годах три независимые группы математиков занимались проверкой результатов Перельмана, и все пришли к выводу, что гипотеза Пуанкаре полностью доказана.
Однако, мировая слава математику была не нужна. В декабре 2005 года он ушёл из ПОМИ и практически полностью прервал контакты с коллегами. В 2006 году журналистам Сильвии Назар и Дэвиду Груберу Перельман рассказал, почему решил покинуть институт (статью, содержащую интервью, опубликовал журнал The New Yorker).
«Чужаками считаются не те, кто нарушает этические стандарты в науке… Люди подобные мне — вот кто оказывается в изоляции… Разумеется, существует масса более или менее честных математиков. Но практически все они конформисты. Сами они честны, но они терпят тех, кто таковыми не являются… Пока я оставался незаметным, у меня был выбор… Либо крепко всем насолить (NY — поднять шум по поводу нечистоплотных методов в науке), либо промолчать и терпеть отношение к себе как к домашней собачке. Теперь, когда я превратился в очень заметную персону, я не смогу и дальше молчать. Вот почему я был вынужден уйти», — так объяснил своё решение Перельман.В марте 2010 года Математический институт Клэя присудил Григорию Яковлевичу премию в размере 1 млн долларов за доказательство гипотезы Пуанкаре, что стало первым в истории присуждением премии за решение одной из «задач тысячелетия» (семь математических проблем, которые были определены как важные задачи, решение которых до сих пор не найдено; гипотеза Пуанкаре — единственная решённая задача на данный момент).
«Мы рискуем»: Эксперт раскрыла главную опасность искуственного интеллекта
В июне 2010 года Перельман проигнорировал математическую конференцию в Париже, на которой предполагалось вручение премии, а 1 июля того же года он публично отказался от неё.
«Вы знаете, у меня было очень много причин и в ту, и в другую сторону. Поэтому я так долго решал. Если говорить совсем коротко, то главная причина — это несогласие с организованным математическим сообществом. Мне не нравятся их решения, я считаю их несправедливыми. Я считаю, что вклад в решение этой задачи американского математика Гамильтона ничуть не меньше, чем мой», — прокомментировал свой отказ учёный.В сентябре 2011 года институт Клэя совместно с институтом Анри Пуанкаре (Париж) учредили должность для молодых математиков, которая будет оплачиваться из денежной премии, не принятой Григорием Перельманом. Кроме того, в том же году Ричарду Гамильтону и Деметриосу Кристодулу присудили Премию Шао по математике в размере 1 млн долларов. Ричард Гамильтон был награждён за создание математической теории, которую затем развил Перельман в своих работах по доказательству гипотезы Пуанкаре. Известно, что Гамильтон данную награду принял.
Математик-отшельник
Григорий Перельман никогда не был женат, у него нет детей. В настоящее время он скромно живёт со своей матерью в квартире в Купчине.
«Обычно [берёт] вермишель «Красная цена», творог «Пискарёвский», яблочки, может быть. Такое всё дешёвенькое. Серые штаны у него такие, маска иногда, брюки и резиновые тапочки, галошки такие», — рассказала «78.ru» продавщица магазина, куда учёный ходит за продуктами.Не общается математик и с соседями.
«Он человек мира и ни с кем не общается. Мы здороваемся, потому что он вырос на глазах, всё, нормальный мужик. Ну вот я с вами общаюсь, он не общается», — сообщила соседка Перельмана.У Григория Яковлевича есть младшая сестра Елена, тоже математик, выпускница Санкт-Петербургского университета. В 2003 году она защитила диссертацию в Институте Вейцмана в Реховоте (Израиль), с 2007 года работает программистом в Стокгольме.
Читайте также:
«Один раз в 135 лет»: Астроном назвал удивительное и редкое явление на небе
Учёный Богачёв раскрыл, чем опасна начавшаяся на Земле магнитная буря
Ученый рассказал про опасность нового вируса, обнаруженного в Китае
Анастасия Чубина