В Госдуме напомнили о последствиях пропуска поверки счётчика за воду

Депутат Свищев: После пропуска поверки счётчика начисления за воду будут по нормативу
Россиянам следует помнить о последствиях пропуска поверки счётчика за воду, ведь с 1 апреля 2026 года в стране действуют новые правила. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Дмитрия Свищева (ЛДПР).
С этого месяца результаты поверки счётчиков автоматически поступают в Единый государственный реестр средств измерений. Если межповерочный интервал истёк, а поверку не провели, показания прибора к расчёту не принимают. В этом случае начисления производят по нормативу.
Свищев посоветовал жителям заранее уточнять в управляющей компании или ТСЖ точные даты приёма показаний. Передавать данные можно через портал Госуслуги, мобильное приложение УК или банковский сервис. Парламентарий также рекомендовал хранить фотографии или записи показаний счётчика хотя бы за несколько месяцев — это поможет при спорных ситуациях.
По мнению депутата, новые правила стали честнее и прозрачнее. Государство постепенно отказывается от системы, где одни платят за всех, и переходит к модели «каждый платит за себя».
«Это справедливо, это современно и это экономит деньги добросовестных граждан. Поэтому мой совет: не пугайтесь новых правил, а просто вникните в них один раз. (...) Тогда квитанции перестанут быть сюрпризом, а вода в кране — дорогим удовольствием», — заявил он.