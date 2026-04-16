В Госдуме напомнили о последствиях пропуска поверки счётчика за воду

16 апреля 2026, 02:47

Депутат Свищев: После пропуска поверки счётчика начисления за воду будут по нормативу

Россиянам следует помнить о последствиях пропуска поверки счётчика за воду, ведь с 1 апреля 2026 года в стране действуют новые правила. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Дмитрия Свищева (ЛДПР).





С этого месяца результаты поверки счётчиков автоматически поступают в Единый государственный реестр средств измерений. Если межповерочный интервал истёк, а поверку не провели, показания прибора к расчёту не принимают. В этом случае начисления производят по нормативу.





«Это справедливо, это современно и это экономит деньги добросовестных граждан. Поэтому мой совет: не пугайтесь новых правил, а просто вникните в них один раз. (...) Тогда квитанции перестанут быть сюрпризом, а вода в кране — дорогим удовольствием», — заявил он.