Уголовное дело будет возбуждено по факту пьяного дебоша генерала ФТС Завгороднего

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Следственный комитет России возбудит уголовное дело по факту скандала с участием бывшего высокопоставленного сотрудника Федеральной таможенной службы (ФТС) России генерал-лейтенанта Олега Завгороднего. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Кадры его задержания и пребывания в отделе полиции на полу в наручниках попали в сеть и получили широкий резонанс. После этого из таможни Завгородний уволился. Теперь СК России проведёт соответствующую проверку, установит все обстоятельства происшедшего и даст им правовую оценку. Не исключено, что он станет фигурантом уголовного дела. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
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Александр Бойцов