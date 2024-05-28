Рэпер Noize MC* рискует стать фигурантом уголовного дела

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов
Известный под псевдонимом Noize MC рэп-исполнитель Иван Алексеев* может стать фигурантом уголовного дела за нарушение правил деятельности иностранного агента. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
«Ивану Алексееву грозит уголовное дело по ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). В течение года он неоднократно привлекался к административной ответственности за отказ указать статус иноагента (ст. 19.34 КоАП РФ), поэтому для этого есть все основания», — сообщил собеседник издания.Как утверждает источник, если дело будет возбуждено, музыканту грозит наказание от 300 тыссяч рублей штрафа до двух лет тюремного заключения.
Министерство юстиции России 18 ноября 2022 года внесло Алексеева* в перечень физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Noize MC с 2022 года проживает в Литве.
Ранее сообщалось, что в России начнут публиковать доменные имена сайтов-иноагентов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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*Иван Алексеев внесен Минюстом РФ в список иноагентов
Алина Юрчак