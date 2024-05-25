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В России начнут публиковать доменные имена сайтов-иноагентов

Минюст РФ начнет публиковать доменные имена сайтов в реестра иноагентов
25 мая 2024, 05:43
Фото: iStock/Thapana Onphalai

Фото: iStock/Thapana Onphalai

Министерство юстиции России начнет указывать доменное имя информационного ресурса – сайта – в реестре иностранных агентов. Соответствующие распоряжения и постановления правительства страны опубликованы на официальном портале правовой информации.
«Дополнить подпунктом "з" следующего содержания: доменное имя информационного ресурса (при наличии)», – отмечается в публикации.

Изменения были внесены в перечень сведений, размещенных в реестре иностранных агентов на официальном сайте Министерства юстиции.



Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий иностранным агентам участвовать в выборах.

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Нового фигуранта обнаружили в судебном деле генерала Попова
25 мая 2024, 04:20

Фото: Минобороны РФ

В деле бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил (ВС) России генерал-майора Ивана Попова изначально был задействован другой генерал, который, однако, погиб в ходе специальной военной операции (СВО), сообщает «Коммерсант».
Источники издания не раскрыли имя офицера, но ему было посмертно присвоено звание героя России. Следует отметить, что он считается организатором схемы хищения и сбыта металлоконструкций на сумму 130 миллионов рублей. Сейчас хищение с причинением ущерба приписывается Попову, он не признает своей вины.

Конструкции были выделены для строительства укреплений в Запорожской области. Поводом для возбуждения дела в отношении бывшего командующего 58-й армией стало то, что он получил от первого фигуранта 500 тысяч рублей, якобы полученных за незаконную продажу металла. В то же время собеседник «Ъ» сообщил, что эти средства были предоставлены Попову в долг.

Ранее стало известно, что экс-командующий 58-й гвардейской общевойсковой армией не был освобожден из СИЗО. Суд отклонил апелляцию.

Напомним, что генерал-майор был задержан 21 мая.

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#армия
#сво
#запорожская область
#минобороны рф
#кража
#россия
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Эксперт призвал к озеленению городов для психического состояния жителей
Эксперт Хорошилов призвал к озеленению города для здоровья жителей
25 мая 2024, 01:51

Фото: iStock/Khanchit Khirisutchalual

Городское озеленение помогает улучшить психическое состояние жителей, заявил газете «Ведомости» основоположник экологического сервиса «Сохрани лес» Андрей Хорошилов.
Ссылаясь на исследования ученых, он сообщил, что города, в которых дома построены из бетона и недостаточно окружены растительностью, создают так называемые острова тепла. Температура здесь на 3-5 градусов выше, чем в сельской местности. По данным ВОЗ, города являются источником до 60% выбросов парниковых газов, а их жители являются одной из наиболее уязвимых групп к изменению климата.

При этом, как отметил Хорошилов, площадь зеленого покрова города уменьшается.

«Ландшафтный дизайн фокусируется на создании больших зеленых массивов, но маленькие островки природы (скверы, клумбы и деревья в оживленном городском центре) необходимы, чтобы человеческий мозг получал хотя бы минимальное насыщение цветущими пейзажами, столь необходимыми для ментального здоровья», – отметил он.

Эксперт добавил, что в настоящее время в проектах городского развития все больше учитывается потребность человека в природе. По этой причине природный ландшафт все чаще воспроизводится во время проектирования.

Ранее, согласно расчетам индекса качества городской среды за 2023 год, Москва оказалась самым комфортным городом России. Столица получила 360 баллов из 304. Петербург, Нижний Новгород, Казань и Краснодар также вошли в список как города с населением в миллионы человек.

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#эксперты
#экология
#строительство
#растения
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В России планируют подготовку Интернет-издания Красной книги
«ВНИИ Экология» планирует подготовить Интернет-издание Красной книги
25 мая 2024, 00:40

Фото: iStock/Anne Coatesy

Единый научный центр Министерства природных ресурсов Российской Федерации «ВНИИ Экология» готовит онлайн-версию Красной книги России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу института.
В настоящее время лаборатория готовит к публикации новый том «Растения и грибы». В него войдет 741 статья авторства более чем сотни ведущих экспертов, а иллюстрации будут выполнены ведущими художниками. Выпуск запланирован на конец года.

По словам руководителя «ВНИИ Экология» Александра Закондырина, в книге будут описаны причины вымирания и сокращения численности растений и грибов, а также меры по сохранению редких видов. Говоря о новом томе, Закондырин рассказал, что научный центр хочет создать онлайн-издание, которое в будущем значительно расширит круг читателей.

Ранее россиян предупредили о наказании за сбор растений, занесенных в Красную книгу.

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#растения
#грибы
#книга
#экология
#россия
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США объявили о новом пакете военной помощи Украине
Блинкен: США передадут Украине новую военную помощь на $275 млн
24 мая 2024, 21:53

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США предоставят Киеву новый пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов, включающий боеприпасы для HIMARS и артиллерии, а также противотанковые средства, которые будут отправлены в кратчайшие сроки. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Этот пакет помощи на 275 миллионов долларов, являющийся частью наших усилий по поддержке Украины в отражении российских атак в районе Харькова, включает в себя срочно необходимые возможности», — говорится в заявлении Блинкена.
По его словам, в пакет войдут боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые средства, высокоточные авиаснаряды и другие виды вооружений.

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#сша
#боеприпасы
#блинкен
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Стало известно, кому опасны вспышки на Солнце
Учёный Обридко заявил о риске инфарктов при болезнях сердечно-сосудистой системы
24 мая 2024, 21:16

Фото: iStock/LV4260

Заведующий гелиофизической лабораторией ИЗМИРАН Владимир Обридко прокомментировал вспышки на Солнце Х-класса, которые вновь повторились.
Он предостерёг людей с проблемами сердечно-сосудистой системы, отметив, что в этот период у них возможны ухудшения здоровья.

«У людей, страдающих нарушениями сердечно-сосудистого аппарата, возможно ухудшение состояния, иногда вплоть до инфарктов. Поэтому им стоит соблюдать осторожность, профилактически принимать лекарства, вести себя аккуратно в течение нескольких дней. Я бы советовал соблюдать эти рекомендации в течение ещё трёх дней после магнитной бури», — отметил в беседе с Pravda.Ru Обридко.

При таких вспышках на Солнце, по его словам, также возможны нарушения работы линий высоковольтных передач, движения семафоров и светофоров на транспорте, а также торможения движения космических аппаратов и сбои в связи.

Специалист добавил, что, хотя эта вспышка и была достаточно сильной, катастрофической её назвать невозможно.

Ранее руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма РАН Артем Абунин заявлял, что магнитные бури способны нанести лишь психологический вред человеку.

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#солнце
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#магнитные бури
#наука
#здоровье
#космос
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В вузах и ссузах Подмосковья будет доступно более 20 тыс. бюджетных мест
24 мая 2024, 20:59

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В новом учебном году в подмосковных вузах и ссузах предусмотрено более 20 тыс. бюджетных мест. Такими данными поделился председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он пояснил, что в высших учебных заведениях Московской области создадут 1 308 бюджетных мест, а по программам среднего профессионального образования – 18 860.
«За счёт бюджета Московской области обучение будет предоставляться в двух вузах и 37 профессиональных образовательных организациях. При этом для некоторых абитуриентов предусмотрены специальные квоты – например, для участников спецоперации и их детей», – добавил Брынцалов.
24 и 25 мая для школьников Московской области звучат последние звонки. Брынцалов вместе с главой городского округа Балашиха Сергеем Юровым посетил праздничное мероприятие в школе №30.

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#образование
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#подмосковье
#московская область
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Психолог Полина раскрыла признаки начинающего «душнилы»
24 мая 2024, 20:36

Фото: iStock/fizkes

Доцент факультета психологии Государственного университета просвещения Анжелика Полина заявила, что признаками того, что человек превращается в так называемого «душнилу», являются постоянное недовольство всем и тяготение к сплетням.
«Душнила» всегда недоволен и на что-то или кого-то жалуется. Он обсуждает других и сплетничает за спиной. Завидует и сравнивает себя с другими. Ищет, кто виноват, и всегда оказываются виноватыми окружающие. Любит всё контролировать. Близкие должны принадлежать только ему. Это у «душного» считается заботой, он не хочет знать про личные границы», — пояснила в беседе с NEWS.ru Полина.

Она добавила, что наиболее часто такие люди эгоцентричны и являются манипуляторами.

Для того, чтобы не стать таким человеком, специалист рекомендовала учиться понимать свои эмоции и развивать эмпатию.

Ранее психолог Дарья Дугенцова заявила, что чтение плохих новостей может быть опасно для здоровья, поскольку вызывает тревогу и стресс, которые способны снизить иммунитет, спровоцировать депрессию и развить опасные заболевания.

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#люди
#эмоции
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Кадыров присвоил звание Героя Чечни экс-премьеру республики Хучиеву
24 мая 2024, 20:28

Фото: Пресс-служба главы Чеченской Республики

Бывший председатель правительства Чечни Муслим Хучиев удостоен звания «Герой Чеченской Республики» за вклад в социально-экономическое развитие региона, сообщил в пятницу глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Во вторник Хучиев сложил полномочия председателя правительства Чечни, которые он занимал с июня 2018 года.

В пятницу Кадыров объявил, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил Хучиева своим помощником.

«Он внес значительный вклад в социально-экономическое развитие нашей республики», — отметил Кадыров.
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#развитие
#кадыров
#рф
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В 60 подмосковных парках в День защиты детей раздадут мороженое
24 мая 2024, 20:20

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В 60 парках Московской области 1 июня, в День защиты детей, ребятам бесплатно раздадут мороженое. Посетителей ждут развлекательные мероприятия, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
«Мы ежегодно проводим такую акцию, устраиваем настоящий праздник для детей. Брендированное бесплатное мороженное получит каждый ребёнок любого возраста. Также для детей подготовлены анимационные шоу, мастер-классы, аква-гримм, игры и фотозоны», – рассказала первый зампред правительства региона Людмила Болатаева.
В ведомстве добавили, что акция начнётся в полдень.

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#московская область
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