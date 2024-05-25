В России начнут публиковать доменные имена сайтов-иноагентов

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Министерство юстиции России начнет указывать доменное имя информационного ресурса – сайта – в реестре иностранных агентов. Соответствующие распоряжения и постановления правительства страны опубликованы на официальном портале правовой информации.
«Дополнить подпунктом "з" следующего содержания: доменное имя информационного ресурса (при наличии)», – отмечается в публикации.
Изменения были внесены в перечень сведений, размещенных в реестре иностранных агентов на официальном сайте Министерства юстиции.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий иностранным агентам участвовать в выборах.
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